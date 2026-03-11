Autopatrulla de la PNC cae en barranco en San Marcos

Un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo policial se registró este miércoles, 11 de marzo, en un sector del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Los cuerpos de socorro atendieron a varios elementos de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la información compartida por los bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas, el autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se precipitó a una hondonada de aproximadamente 25 metros de profundidad que se ubica cerca del vertedero municipal.
En el vehículo viajaban siete agentes en el momento del incidente, quienes fueron atendidos por personal del referido cuerpo de socorro, ya que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo como consecuencia del fuerte impacto.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución de emergencia, explicó que el personal les brindó atención prehospitalaria a los agentes. Dos de ellos tenían heridas por las que necesitaban atención médica, por lo que fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.
Mientras tanto, los otros elementos policiales fueron atendidos en el lugar con lesiones menores que no ameritaron su trasladado a ningún centro asistencial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7