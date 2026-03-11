 Autopatrulla de la PNC cae en barranco en San Marcos
Nacionales

Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos

Siete agentes viajaban en el vehículo policial cuando ocurrió el accidente.

El vehículo de la PNC cayó a un barranco en San Marcos., Bomberos Municipales Departamentales
El vehículo de la PNC cayó a un barranco en San Marcos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo policial se registró este miércoles, 11 de marzo, en un sector del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Los cuerpos de socorro atendieron a varios elementos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas, el autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se precipitó a una hondonada de aproximadamente 25 metros de profundidad que se ubica cerca del vertedero municipal.

En el vehículo viajaban siete agentes en el momento del incidente, quienes fueron atendidos por personal del referido cuerpo de socorro, ya que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo como consecuencia del fuerte impacto.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución de emergencia, explicó que el personal les brindó atención prehospitalaria a los agentes. Dos de ellos tenían heridas por las que necesitaban atención médica, por lo que fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

Mientras tanto, los otros elementos policiales fueron atendidos en el lugar con lesiones menores que no ameritaron su trasladado a ningún centro asistencial.

* Le puede interesar:

Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal general

En las afueras del Palacio de Justicia, los colectivos realizan un plantón para exponer supuestos vínculos de ciertos candidatos con hechos irregulares.

Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

El pasado 1 de febrero, la PNC reportó la captura de un conductor que, aparentemente, iba en estado de ebriedad cuando atropelló a dos agentes que realizaban patrullajes de seguridad ciudadana en la aldea El Carrizal, municipio de San José, departamento de Escuintla.

El ente de seguridad reportó que como consecuencia del accidente vial falleció un policía identificado como Walter Noé Herrarte Gómez.

Asimismo, resultó herido otro agente identificado como Abraham Cum España, quien fue hospitalizado, pero se encuentra en estado delicado y su pronóstico es reservado.

Según la descripción compartida por las autoridades, ambos agentes iban a bordo de una motocicleta institucional cuando fueron embestidos.

El detenido, un hombre de 23 años que viajaba a bordo de un picop de modelo reciente, argumentó tener problemas de salud.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

Emisoras  Escúchanos