Trágico accidente de motocicleta: mujer muere en Periférico

Una mujer perdió la vida y otra resultó herida en el marco de un accidente de tránsito que se registró durante la noche del pasado martes, 10 de marzo, en el anillo Periférico y 22 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron varias alertas con respecto a un percance vial que había ocurrido en el sector y había dejado personas afectadas. Por ello, de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos mujeres que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas se encontraba en estado inconsciente y permanecía sobre la cinta asfáltica.
"Paramédicos de nuestra institución evaluaron a la mujer, de aproximadamente 35 años de edad, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales por lo que se reportó el incidente a las autoridades", explicó un portavoz de la entidad.
Agregó que también se brindó asistencia en el lugar a otra mujer afectada en este mismo percance; sin embargo, no requirió de su traslado a un centro asistencial.
A pocos metros de donde fue hallado el cuerpo de la víctima mortal de este accidente se encontraba una motocicleta de colores rojo y negro en la que se conducían las afectadas.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales que han dejado 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.