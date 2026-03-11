 Trágico accidente de motocicleta: mujer muere en Periférico
Nacionales

Mujer muere en accidente de motocicleta en el Periférico

En el hecho también resultó herida otra persona.

Compartir:
Una mujer murió y otras resultó herida tras el accidente de motocicleta en el Periférico., Bomberos Municipales
Una mujer murió y otras resultó herida tras el accidente de motocicleta en el Periférico. / FOTO: Bomberos Municipales

Una mujer perdió la vida y otra resultó herida en el marco de un accidente de tránsito que se registró durante la noche del pasado martes, 10 de marzo, en el anillo Periférico y 22 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron varias alertas con respecto a un percance vial que había ocurrido en el sector y había dejado personas afectadas. Por ello, de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos mujeres que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas se encontraba en estado inconsciente y permanecía sobre la cinta asfáltica.

"Paramédicos de nuestra institución evaluaron a la mujer, de aproximadamente 35 años de edad, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales por lo que se reportó el incidente a las autoridades", explicó un portavoz de la entidad.

Agregó que también se brindó asistencia en el lugar a otra mujer afectada en este mismo percance; sin embargo, no requirió de su traslado a un centro asistencial.

A pocos metros de donde fue hallado el cuerpo de la víctima mortal de este accidente se encontraba una motocicleta de colores rojo y negro en la que se conducían las afectadas.

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales que han dejado 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.

En Portada

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democraciat
Nacionales

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia

06:28 AM, Mar 11
Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridost
Nacionales

Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridos

07:17 AM, Mar 11
Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemalat
Nacionales

Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemala

07:41 AM, Mar 11
BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1t
Deportes

BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1

07:54 AM, Mar 11
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntost
Deportes

Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos

07:12 AM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesLiga NacionalEE.UU.Real MadridDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos