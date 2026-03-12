Guatemala eleva financiamiento y plantea nuevas metas para atención del cáncer

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que mantiene su compromiso con la atención integral de pacientes con cáncer y anunció un incremento en el presupuesto destinado a la Liga Nacional Contra el Cáncer, entidad que administra los recursos para el Instituto de Cancerología (INCAN).
Según el comunicado oficial, el apoyo financiero se otorga en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y se canaliza a través de una subvención anual dirigida a fortalecer los servicios de atención oncológica. La Liga Nacional Contra el Cáncer y el INCAN son instituciones privadas sin fines de lucro encargadas de brindar tratamiento a pacientes con esta enfermedad.
El MSPAS explicó que la entrega de los recursos está condicionada al cumplimiento de indicadores y metas establecidos en un convenio específico, con el objetivo de garantizar atención oportuna y de calidad, así como un manejo transparente de los fondos públicos.
Durante el ejercicio fiscal 2025, el Ministerio suscribió un convenio por Q100 millones, bajo un plan de trabajo que incluía metas de atención y un número determinado de pacientes beneficiados. La cartera de Salud indicó que cumplió con las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para asegurar la atención de los pacientes oncológicos referidos a la Liga Nacional Contra el Cáncer.
Sin embargo, al cierre del año, la entidad devolvió al Estado Q620,510.49, debido al incumplimiento de algunas metas de atención programadas, según detalla el informe.
Para 2026, el Ministerio anunció un incremento de Q70 millones adicionales, lo que eleva el financiamiento total a Q170 millones destinados a la atención de pacientes con cáncer en el país.
Ante este aumento presupuestario, el MSPAS solicitó a la Liga Nacional Contra el Cáncer actualizar su plan de trabajo para reflejar un incremento proporcional en las metas de atención y en los beneficios para los pacientes.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la respuesta del sistema de salud ante el cáncer y ampliar la cobertura de atención para quienes enfrentan esta enfermedad en Guatemala.