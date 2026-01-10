 Prevenga el cáncer de piel
Nacionales

Prevenga el cáncer de piel

La exposición al sol sin protección incrementa el riesgo de cáncer de piel, que afecta principalmente a mayores de 50 años.

Utilice bloqueador solar. , Foto IGSS
Utilice bloqueador solar. / FOTO: Foto IGSS

La prevención del cáncer de piel se ha convertido en una prioridad ante el aumento de casos en los últimos años, especialmente por la mayor exposición a la radiación solar y el desconocimiento sobre los riesgos reales.

El cáncer de piel surge en los melanocitos, células responsables del color de la piel por la producción de melanina. De acuerdo con la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos factores incrementan el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Factores de riesgo 

  • Piel clara
  • Antecedentes de quemaduras solares
  • Exposición constante o excesiva al sol
  • Vivir en zonas con climas soleados o altitudes elevadas
  • Presencia de lunares
  • Lesiones precancerosas en la piel
  • Familiares que hayan padecido cáncer de piel

Entre las 12:00 y las 16:00 horas se registra la mayor radiación solar, incluso en días nublados, lo que incrementa el riesgo para la población expuesta.

Las nubes disminuyen la sensación térmica, pero no la cantidad de radiación solar. Por lo que el IGSS recomienda el uso diario de protector solar, ya que cerca del 80 % de los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y afectan la piel, aumentando la posibilidad de desarrollar enfermedades.

Evita la exposición

  • Utilizar ropa adecuada, y ropa o sombrero.
  • Aplicar protector solar varias veces al día
  • Evitar quemaduras por el sol
  • No broncearse al sol ni usar camas solares
  • Elegir áreas con sombra

Distintas campañas buscan concienciar sobre la importancia de la prevención, pero la población aún carece de hábitos consistentes para el autocuidado. La recomendación médica es revisar minuciosamente la piel al menos una vez al mes para identificar manchas, lunares o lesiones nuevas y acudir al dermatólogo ante la aparición de cualquiera de estos signos.

El especialista es quien determina la gravedad y, si lo considera necesario, dirige al paciente al oncólogo. El cáncer de piel puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 50 años. Aunque la mayoría de consultas médicas por este padecimiento corresponden a mujeres, la enfermedad suele ser más agresiva en los hombres.

En muchos casos esto se debe a la renuencia masculina a acudir a consulta, lo que favorece el avance de la enfermedad a etapas más críticas.

El melanoma ocupa el puesto 22 entre los cánceres más atendidos en el país, y el número de casos continúa en aumento.

A pesar de las campañas preventivas, existe un subregistro en el número de personas afectadas por desconocimiento y falta de acceso a servicios médicos.

Con información del IGSS*

