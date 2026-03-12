Mujer se accidenta en ruta al Pacífico y termina capturada

Una mujer que sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico terminó capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de ser señalada de haber participado en un asalto contra un camión momentos antes del percance.
De acuerdo con el informe policial, investigadores de la PNC llegaron al lugar para auxiliar a la conductora de un vehículo que había sufrido un accidente en ese sector. Sin embargo, mientras los agentes atendían la emergencia, un hombre se acercó para alertarles que había observado a los tripulantes de ese mismo automóvil asaltando un camión en las cercanías.
Según el testigo, los sospechosos intentaban escapar tras cometer el robo y, durante la huida, el vehículo terminó accidentándose en el kilómetro 17.5.
Ante la denuncia, los policías procedieron a identificar a la persona que se encontraba dentro del automóvil con placas de circulación P305FNX. Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron en la parte trasera, del lado del copiloto, una pistola calibre no determinado que no contaba con la documentación para su portación legal.
Conductora es supuesta integrante del Barrio 18
Al verificar la identidad de la conductora, los investigadores establecieron que se trataba de Yoselin Elizabeth Zet Jiménez, de 29 años, conocida con el alias "La Yosi". De acuerdo con las autoridades, la mujer es señalada de presuntamente integrar la pandilla Barrio 18.
Al momento de ser descubierta, la mujer rompió en llanto y suplicó a los agentes que no la capturaran. No obstante, fue detenida y puesta a disposición del juzgado correspondiente.
Según el informe policial, Zet Jiménez habría participado junto a dos cómplices en el asalto contra el camión. Tras el accidente, sus acompañantes lograron escapar del lugar, dejándola abandonada dentro del vehículo.
Investigadores indicaron que la detenida presuntamente operaba como taxista pirata, modalidad que habría utilizado para cometer asaltos a mano armada junto a otros delincuentes que ahora son buscados por las autoridades.