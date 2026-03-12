 Mujer se accidenta en ruta al Pacífico y termina capturada
Nacionales

Mujer sufre accidente en ruta al Pacífico, PNC llega a auxiliarla y termina capturada

PNC auxilia a mujer tras accidente en ruta al Pacífico y la escena da un giro inesperado.

Compartir:
Mujer se accidenta en ruta al Pacífico y termina capturada tras ser señalada de asaltar un camión., Especial.
Mujer se accidenta en ruta al Pacífico y termina capturada tras ser señalada de asaltar un camión. / FOTO: Especial.

Una mujer que sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico terminó capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de ser señalada de haber participado en un asalto contra un camión momentos antes del percance.

De acuerdo con el informe policial, investigadores de la PNC llegaron al lugar para auxiliar a la conductora de un vehículo que había sufrido un accidente en ese sector. Sin embargo, mientras los agentes atendían la emergencia, un hombre se acercó para alertarles que había observado a los tripulantes de ese mismo automóvil asaltando un camión en las cercanías.

Según el testigo, los sospechosos intentaban escapar tras cometer el robo y, durante la huida, el vehículo terminó accidentándose en el kilómetro 17.5.

Ante la denuncia, los policías procedieron a identificar a la persona que se encontraba dentro del automóvil con placas de circulación P305FNX. Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron en la parte trasera, del lado del copiloto, una pistola calibre no determinado que no contaba con la documentación para su portación legal.

Conductora es supuesta integrante del Barrio 18

Al verificar la identidad de la conductora, los investigadores establecieron que se trataba de Yoselin Elizabeth Zet Jiménez, de 29 años, conocida con el alias "La Yosi". De acuerdo con las autoridades, la mujer es señalada de presuntamente integrar la pandilla Barrio 18.

Al momento de ser descubierta, la mujer rompió en llanto y suplicó a los agentes que no la capturaran. No obstante, fue detenida y puesta a disposición del juzgado correspondiente.

Según el informe policial, Zet Jiménez habría participado junto a dos cómplices en el asalto contra el camión. Tras el accidente, sus acompañantes lograron escapar del lugar, dejándola abandonada dentro del vehículo.

Investigadores indicaron que la detenida presuntamente operaba como taxista pirata, modalidad que habría utilizado para cometer asaltos a mano armada junto a otros delincuentes que ahora son buscados por las autoridades.

En Portada

Video exhibe la forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nuevat
Nacionales

Video exhibe la forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nueva

07:50 AM, Mar 12
Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabalt
Nacionales

Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabal

07:44 AM, Mar 12
Guatemala eleva financiamiento y plantea nuevas metas para atención del cáncert
Nacionales

Guatemala eleva financiamiento y plantea nuevas metas para atención del cáncer

06:31 AM, Mar 12
Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026t
Deportes

Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026

11:10 AM, Mar 12
Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026t
Deportes

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

10:41 AM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesLiga NacionalSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos