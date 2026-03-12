Tráiler con fallas obstaculiza el paso en zona 4 de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, le dan seguimiento a una serie de emergencias que se presentan este jueves, 12 de marzo, en esa localidad, incluida la presencia de vehículos con fallas y algunas colisiones.
De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, un tráiler con desperfectos mecánicos permanece en la salida de Alioto, zona 4 del municipio, yendo hacia la rotonda del mercado Concepción.
Dalia Santos, portavoz de la institución, explicó que solo hay libre un carril para incorporarse hacia el bulevar Reformadores y compartió que ya se coordinó una grúa para movilizar el tráiler. Mientras tanto, hay presencia de agentes de la PMT regulando el paso.
"Se recomienda precaución a los usuarios por posible combustible o aceite derramado en la vía pública. Se coordinan las acciones para atender esta situación", expresó la funcionaria.