 Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santa
Nacionales

Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santa

La campaña "Juntos salimos, juntos volvemos" está a cargo de varias instituciones que reforzarán las acciones para proteger a los menores en este período.

Compartir:
Lanzamiento de la campaña de Semana Santa "Juntos salimos, juntos volvemos"., PGN
Lanzamiento de la campaña de Semana Santa "Juntos salimos, juntos volvemos". / FOTO: PGN

Las autoridades de Gobierno lanzaron este viernes, 13 de marzo, la campaña denominada "Juntos salimos, juntos volvemos", con la que se busca proteger a los menores de edad y prevenir su extravío en actividades turísticas y religiosas durante la Semana Santa.

En el acto de presentación de esta estrategia, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó que durante 2025 se activaron más de 5 mil alertas Alba Keneth y el 85% de las mismas fueron desactivas.

En este proyecto participan distintas instituciones, incluidas la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil y secretarías del Estado, las cuales se encargarán de promover recomendaciones de seguridad.

En Portada

Reportan bloqueos en la capital y distintas carreterast
Nacionales

Reportan bloqueos en la capital y distintas carreteras

09:18 AM, Mar 13
Presidente comparte fuertes imágenes del momento de la recaptura de reot
Nacionales

Presidente comparte fuertes imágenes del momento de la recaptura de reo

08:56 AM, Mar 13
Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santat
Nacionales

Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santa

10:43 AM, Mar 13
Irán a Donald Trump: Nadie puede excluir a Irán del Mundial 2026t
Deportes

Irán a Donald Trump: "Nadie puede excluir a Irán del Mundial 2026"

10:58 AM, Mar 13
Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadorest
Deportes

Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadores

09:52 AM, Mar 13

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesEE.UU.Liga NacionalIránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos