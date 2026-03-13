Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santa

Las autoridades de Gobierno lanzaron este viernes, 13 de marzo, la campaña denominada "Juntos salimos, juntos volvemos", con la que se busca proteger a los menores de edad y prevenir su extravío en actividades turísticas y religiosas durante la Semana Santa.
En el acto de presentación de esta estrategia, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó que durante 2025 se activaron más de 5 mil alertas Alba Keneth y el 85% de las mismas fueron desactivas.
En este proyecto participan distintas instituciones, incluidas la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil y secretarías del Estado, las cuales se encargarán de promover recomendaciones de seguridad.