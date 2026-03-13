Ataque armado en zona 2: Un muerto y un herido

Un ataque armado se registró en horas de la madrugada de este viernes, 13 de marzo, en la 11 avenida y 1ª calle de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron que una persona murió y otra resultó herida en el marco de este incidente.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas se comunicaron vecinos del sector para reportar que habían escuchado múltiples disparos y aparentemente había personas afectadas.
De inmediato se movilizaron las unidades para brindar respuesta ante este hecho. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos hombres en la vía pública, quienes presentaban heridas por impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
"Al evaluar a los pacientes, se confirmó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro.
La víctima mortal, de aproximadamente 20 años de edad, no pudo ser identificada debido a que no se encontraron documentos personales en el lugar.
Mientras tanto, la persona herida fue trasladada al hospital general San Juan de Dios. Tampoco se determinó su identidad.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.