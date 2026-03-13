 Piloto de camión herido tras aparatoso accidente en ruta al Pacífico
Nacionales

Piloto de camión herido tras aparatoso accidente en ruta al Pacífico

El conductor tuvo que ser rescatado de la cabina utilizando equipo especial hidráulico.

., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron un "aparatoso accidente" de tránsito durante horas de la noche del pasado jueves, 12 de marzo, cerca de la medianoche. El percance ocurrió en el kilometro 12.5 de la ruta al Pacífico.

