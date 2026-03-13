Los cuerpos de socorro reportaron un "aparatoso accidente" de tránsito durante horas de la noche del pasado jueves, 12 de marzo, cerca de la medianoche. El percance ocurrió en el kilometro 12.5 de la ruta al Pacífico.
Nacionales
Piloto de camión herido tras aparatoso accidente en ruta al Pacífico
El conductor tuvo que ser rescatado de la cabina utilizando equipo especial hidráulico.
- por Nancy Alvarez
- 07:09, Mar 13 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
