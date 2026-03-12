Trágico accidente: muere mototaxista en San Marcos

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 12 de marzo, en un sector de la aldea Tres Cruces, en el municipio de Sipacapa, San Marcos. En el área se mantiene un cierre vehicular parcial.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el conductor de un vehículo tipo mototaxi impactó en la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado. Debido a esta colisión, sufrió graves heridas en diferentes partes del cuerpo.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales, a bordo de la unidad RD-120, se movilizaron de inmediato hacia el lugar donde ocurrió el hecho; sin embargo, ya no pudieron restablecer los signos vitales del conductor.
"Tras constatar el fallecimiento de esta persona en el lugar, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
* Le puede interesar:
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.