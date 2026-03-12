 Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabal
Nacionales

Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabal

La PNC destacó que se trata de un nuevo "golpe al narcotráfico".

., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 12 de marzo, el decomiso de un cargamento de droga en el marco de un operativo realizado en un sector de la aldea Cucharas, en el municipio de Morales, Izabal.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), fueron localizados 65 paquetes con cocaína y cuatro armas de fuego que eran trasladadas en un vehículo tipo camioneta.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y de fiscales del Ministerio Público, quienes mantienen presencia en el lugar del hallazgo.

