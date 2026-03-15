Accidente vial en Ruta Nacional 14 deja 10 hospitalizados

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un accidente de tránsito dejó al menos 10 personas heridas, durante la tarde de este domingo, 15 de marzo de 2026 en la Ruta Nacional 14. Los rescatistas describieron que el accidente fue protagonizado por un picop que llevaba a varios pasajeros.
Los paramédicos añadieron que al menos 10 personas tuvieron que ser hospitalizadas luego del percance. Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.
Por causas que se desconocen, el vehículo para carga de objetos protagonizó el accidente de tránsito al salirse de la cinta asfáltica.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el picop identificado con las placas particulares 165 JZM quedó entre la cerca de una propiedad privada y una barrera de contención metálica destinada a evitar accidentes viales.
Ambulancias atienden el accidente
Los rescatistas llegaron al lugar del accidente de tránsito a bordo de tres ambulancias que sirvieron para trasladar a los pacientes afectados con heridas en diferentes partes del cuerpo.
Varios automovilistas que circulaban por el sector alertaron a los socorristas por medio del teléfono 1554 del Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Asimismo, varios de ellos se quedaron en el lugar para auxiliar a las víctimas hasta que llegaron las primeras unidades de emergencia.
Al lugar también se acercaron varios curiosos quienes observaron el accidente de tránsito, mientras los rescatistas estabilizaron a los afectados y los trasladaron al Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Em ese centro asistencial, los lesionados quedaron bajo la observación del personal médico de turno.
Medidas de seguridad en carretera
Instituciones que se dedican a la prevención de accidentes han pedido a los guatemaltecos tomar las precauciones necesarias al conducir en las carreteras del país para evitar accidentes de tránsito. Una de las recomendaciones es evitar el exceso de velocidad en la cinta asfáltica.
Además, las autoridades han solicitado recurrentemente no sobrecargar vehículos de carga o de pasajeros y verificar el estado mecánico del automotor, incluyendo el sistema eléctrico y de frenos.