Pandillero recapturado es trasladado al Centro Preventivo

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el pandillero del Barrio 18, José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto" o "Style", fue trasladado al Centro Preventivo de la zona 18 durante este domingo 15 de marzo de 2026. La entidad policial agregó que el traslado se ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad y recordó que el señalado fue recapturado el pasado viernes, por medio de un operativo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
Sinay fue recapturado por investigadores del División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la PNC, pero había sido hospitalizado tras el operativo y permanecía con custodia policial.
Durante la madrugada de este domingo, el recapturado fue llevado al Centro Preventivo de la Zona 18, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales, resaltó la PNC.
Imágenes compartidas por la PNC mostraron que el traslado se ejecutó durante la madrugada y que el recapturado fue transportado en camilla, en una ambulancia hacia el penal descrito. Dentro del vehículo, al menos cuatro efectivos policiales acompañaron a Sinay.
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Apoyo en traslado del recapturado
Las autoridades precisaron que durante el operativo de recaptura del viernes recibieron apoyo de las Fuerzas Especiales de la PNC y en imágenes se constató que también acompañaron el traslado hacia el penal de la zona 18 capitalina.
Fuentes policiales informaron que, al momento de ser recapturado, descubrieron que Sinay recibía protección de integrantes de la clica Solo Para Locos, que tiene presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.
Sinay forma parte del listado de 20 reclusos que se fugaron en agosto de 2025 del Centro de Detención Fraijanes II. Por este caso fue destituido el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y varios mandos de la PNC y del Sistema Penitenciario.
El Ministerio de Gobernación mantiene una campaña para ayudar a recapturar al resto de reos fugados; la misma consiste en ofrecer una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la recaptura de cualquiera de los fugados.