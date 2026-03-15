 Pandillero recapturado es trasladado al Centro Preventivo
Nacionales

Pandillero recapturado es trasladado al Centro Preventivo de la zona 18

Alias "El Inquieto" recibió alta médica, por lo que fue trasladado al Centro Preventivo de la zona 18.

Compartir:
La PNC confirmó el traslado del pandillero recapturado este domingo., PNC de Guatemala.
La PNC confirmó el traslado del pandillero recapturado este domingo. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el pandillero del Barrio 18, José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto" o "Style", fue trasladado al Centro Preventivo de la zona 18 durante este domingo 15 de marzo de 2026. La entidad policial agregó que el traslado se ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad y recordó que el señalado fue recapturado el pasado viernes, por medio de un operativo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Sinay fue recapturado por investigadores del División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la PNC, pero había sido hospitalizado tras el operativo y permanecía con custodia policial.

Durante la madrugada de este domingo, el recapturado fue llevado al Centro Preventivo de la Zona 18, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales, resaltó la PNC.

Imágenes compartidas por la PNC mostraron que el traslado se ejecutó durante la madrugada y que el recapturado fue transportado en camilla, en una ambulancia hacia el penal descrito. Dentro del vehículo, al menos cuatro efectivos policiales acompañaron a Sinay.

En otras noticias consulte: Accidentes de tránsito cobran la vida de dos motoristas

Accidentes de tránsito cobran la vida de dos motoristas

Bomberos Municipales reportaron que un hombre murió y una mujer resultó herida por un accidente de motocicleta en la zona 9 capitalina.

Apoyo en traslado del recapturado

Las autoridades precisaron que durante el operativo de recaptura del viernes recibieron apoyo de las Fuerzas Especiales de la PNC y en imágenes se constató que también acompañaron el traslado hacia el penal de la zona 18 capitalina.

Fuentes policiales informaron que, al momento de ser recapturado, descubrieron que Sinay recibía protección de integrantes de la clica Solo Para Locos, que tiene presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.

Sinay forma parte del listado de 20 reclusos que se fugaron en agosto de 2025 del Centro de Detención Fraijanes II. Por este caso fue destituido el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y varios mandos de la PNC y del Sistema Penitenciario.

El Ministerio de Gobernación mantiene una campaña para ayudar a recapturar al resto de reos fugados; la misma consiste en ofrecer una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la recaptura de cualquiera de los fugados.

En Portada

Localizan celulares, routers, droga y un arma de fuego en requisa en Renovación It
Nacionales

Localizan celulares, routers, droga y un arma de fuego en requisa en Renovación I

11:38 AM, Mar 15
Irán usa por primera vez su misil balístico Sejil contra Israelt
Internacionales

Irán usa por primera vez su misil balístico Sejil contra Israel

07:48 AM, Mar 15
Jesús Nazareno de la Misericordia llena de fe y devoción la capitalt
Nacionales

Jesús Nazareno de la Misericordia llena de fe y devoción la capital

08:33 AM, Mar 15
Muere famosa actriz de Televisa t
Farándula

Muere famosa actriz de Televisa

12:12 PM, Mar 15
Cobán frena a Comunicaciones y recupera el liderato del Clausurat
Deportes

Cobán frena a Comunicaciones y recupera el liderato del Clausura

01:03 PM, Mar 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesEE.UU.IránLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos