 Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1
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Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1

Las autoridades confirmaron el listado de objetos prohibidos que fueron encontrados en el penal de Renovación 1.

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Los ilícitos fueron embalados para adherirlos a los distintos casos penales que se siguen contra los privados de libertad., PNC de Guatemala.
Los ilícitos fueron embalados para adherirlos a los distintos casos penales que se siguen contra los privados de libertad. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) publicó el listado de objetos prohibidos encontrados durante la requisa realizada en Renovación 1 este domingo, 15 de marzo de 2026. Las autoridades finalmente confirmaron que entre los ilícitos localizaron tres armas de fuego de distintos calibres y una gran cantidad de municiones para las mismas.

Según las fuerzas de seguridad, entre las armas de fuego figura una pistola calibre .45 y dos pistolas calibre 9 milímetros con siete cargadores y 198 municiones.

Las autoridades también encontraron 52 teléfonos celulares dentro de Renovación 1, entre ellos un teléfono satelital, 50 cargadores, 37 cables para cargador, 20 tarjetas SIM y siete enrutadores para internet inalámbrico.

La PNC también contabilizó una libra de marihuana, ocho bolsitas con cocaína y 10 hojas de papel con números telefónicos, posiblemente víctimas de extorsión. Las autoridades no descartaron más acciones como esta requisa desarrollada en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, Escuintla.

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Planificación de la requisa en Renovación 1

La PNC estableció que esta diligencia se realizó en el marco de la Operación Centinela decretada dentro del Estado de Excepción del presidente, Bernardo Arévalo.

Todos los objetos ilícitos fueron puestos en el suelo para presentarlos ante los medios de comunicación, previo a ser empacados para desarrollar las diligencias que demanda la ley. En imágenes compartidas también se pudo constatar la presencia de cajas de cigarrillos y hasta una cámara para vigilar interiores.

Las fuerzas de seguridad añadieron que las acciones se coordinaron a través de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Sistema Penitenciario. Sin embargo, no se reveló la cantidad de efectivos que participaron en las acciones emprendidas desde la madrugada de este domingo 15 de marzo de 2026.

Finalmente, reportaron que todo lo incautado quedó en poder del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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