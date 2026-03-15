Guatemaltecos disfrutan del Festival de Verano

Por segundo día consecutivo, la Municipalidad de Guatemala celebró el Festival de Verano en el área de Pasos y Pedales de la Avenda Las Américas y El Obelisco. Durante un recorrido por el evento, se pudo observar a varios grupos familiares y de amigos disfrutando del evento.
Los organizadores describieron que en el área se instalaron 80 locales con diferentes atracciones. El área que abarcaron los estands cubrió el trayecto del Obelisco, hasta la plaza Cristóbal Colón.
Asimismo, informaron que al menos 300 personas participaron en el Festival de Verano, organizando las exposiciones, montando los escenarios y atendiendo a los visitantes, entre otros.
En el área también hubo personas emprendedoras avaladas por la Municipalidad de Guatemala y se contó con el apoyo de varias empresas de la iniciativa privada.
Alcalde resalta el proceso de innovación
El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, explicó que el Festival de Verano nación porque quisieron innovar en el área de Pasos y Pedales.
"Estamos lanzando el Festival de Verano; que es para unir familias", declaró el jefe edil.
Quiñónez consideró que es oportuno lanzar el Festival de Verano, tomando en cuenta que ya cambió el clima, y ya "viene la Semana Santa".
El funcionario indicó que estos son los momentos en los que queremos que la ciudad sea la familia, porque el espacio es apto para las personas y hasta para las mascotas.
Atracciones en el Festival de Verano
En el evento se pudieron observar varios escenarios con música totalmente en vivo para los asistentes. En ese sentido, el jefe edil aseguró que fueron dos kilómetros de actividades dedicadas a la familia y los niños los que se ocuparon.
En el recorrido se pudo observar a padres de familia disfrutando junto con sus hijos en diferentes escenarios. Dentro de las atracciones, destacó una en la que los pequeños podían subir a una tabla de surf que simulaba estar en el mar, pero que en realidad estaba rodeada de inflables para evitar que se lastimaran.