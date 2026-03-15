 Cierran calles para celebrar convite en Villa Nueva
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Cierran calles para celebrar convite en Villa Nueva

Vecinos construyen escenarios para el convite de Villa Nueva, que empezará a las 12:00 horas y finalizará la madrugada del lunes.

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Autoridades viales instalaron señalización temporal en las calles de Villa Nueva, por el convite local., Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.
Autoridades viales instalaron señalización temporal en las calles de Villa Nueva, por el convite local. / FOTO: Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.

Autoridades viales del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, anunciaron cierres en distintas calles, durante este domingo 15 de marzo de 2026, por la celebración de un convite tradicional de la localidad. Dalia Santos, vocera de la PMT, informó que en varias arterias se construyen escenarios y que el recorrido del convite arrancará a las 12:00 horas.

Santos pidió a los conductores tener precaución y obedecer las señales temporales de tránsito instaladas en el sector. Asimismo, la comunicadora pidió seguir las instrucciones del personal que dirigirá el tránsito en el sector.

Además, la PMT de Villa Nueva reportó que en el municipio también se desarrollan actividades por el Cuarto Domingo de Cuaresma, con recorridos procesionales y elaboración de alfombras en diferentes sectores.

Santos también pidió precaución por una caminata religiosa que se realiza en la zona 5 de Villa Nueva. "Maneje con precaución y ceda el paso", solicitó la portavoz vial.

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Elaboración de alfombras en Villa Nueva

Por medio de sus canales oficiales, la PMT de Villa Nueva informó que dieron apoyo a varios vecinos de la 7ª. calle, entre la 10ª. y 12 avenidas de la zona 1, por la elaboración de alfombras para el recorrido de las procesiones del Cuarto Domingo de Cuaresma.

Además, compartieron que dan apoyo al recorrido procesional del Señor de Trujillo, que se concentra en las principales calles y avenidas del Centro de Villa Nueva. Agentes de la PMT acompañan la actividad para dar seguridad vial a los participantes.

Santos precisó que este cortejo procesional salió de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva a las 6:30 horas y finalizará a las 20:30 cuando retorne al templo.

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