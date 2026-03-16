 Enfrentamiento Chimaltenango: Dos detenidos y un PNC herido
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Enfrentamiento armado en Chimaltenango: Dos sospechosos detenidos y un agente herido

La PNC implementó un operativo en seguimiento de una investigación por un ataque armado cometido contra cinco personas.

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Dos individuos fueron detenidos tras el enfrentamiento en Chimaltenango., PNC
Dos individuos fueron detenidos tras el enfrentamiento en Chimaltenango. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron que este lunes, 16 de marzo, fueron capturados dos hombres en el marco de un operativo implementado en el departamento de Chimaltenango. Ambos están vinculados con un ataque armado perpetrado en contra de cinco personas.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que los equipos de la institución acudieron al municipio de El Tejar, en la referida localidad, para darle seguimiento a la investigación relacionada con el hecho de violencia ocurrido ayer que dejó como saldo dos personas fallecidas y tres heridas.

Cuando se desarrollaban las diligencias, los sospechosos notaron la presencia policial e intentaron darse a la fuga. En ese contexto, se inició una persecución y un enfrentamiento armado que terminó con un agente de policía herido.

Asimismo, fueron capturados dos individuos, a quienes las autoridades señalaron de ser "terroristas" que integran la Mara Salvatrucha. Según la PNC, se les decomisaron armas de fuego y con ello se evitan más ataques en contra de ciudadanos.

La entidad de seguridad indicó que ambos detenidos son presuntos responsables de realizar el ataque contra las cinco personas que está bajo investigación y, ahora, se suma también la agresión contra el elemento policial, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dilucidar su situación legal.

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Dos personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), resultaron heridas en el marco de un enfrentamiento armado que se registró en enero de 2026 en el barrio Pueblo Abajo, municipio de Sansare, El Progreso.

De acuerdo con la información compartida por la institución, se recibieron alertas con respecto a detonaciones de armas de fuego que se habían escuchado en el sector, por lo que los vecinos buscaban el apoyo de los policías. Los uniformados atendieron el llamado y, al llegar al lugar, observaron a dos individuos sospechosos a bordo de una motocicleta sin placa.

"Uno de ellos, con pistola en mano, salió corriendo y disparando. En la persecución se registró un intercambio de balas, resultando herido un agente de la PNC", detalló la entidad de seguridad en un comunicado.

Agregó que el presunto responsable de realizar los disparos fue capturado y trasladado bajo custodia a un hospital debido a que también resultó con heridas de bala. Fue identificado como Fredy Fernando Cruz Andrés, de 22 años, quien posteriormente será puesto a disposición de un juzgado.

También el elemento policial, de 27 años, fue ingresado a un centro asistencial para recibir la atención correspondiente. No se ha ampliado información sobre su estado de salud.

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