 Operativo contra extorsiones deja 13 capturados
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Operativo contra extorsiones deja 13 capturados

El Ministerio Público y la PNC realizaron 25 allanamientos en la capital y tres departamentos, en seguimiento a investigaciones por extorsión.

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Detenidos durante el operativo "Guatemala Libre de Extorsiones"., Ministerio Público
Detenidos durante el operativo "Guatemala Libre de Extorsiones". / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) implementaron este lunes, 16 de marzo, el operativo "Guatemala Libre de Extorsiones", en el marco del cual se ejecutaron diligencias en seguimiento de investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas a realizar cobros ilícitos a los guatemaltecos.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que se llevaron a cabo 25 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Suchitepéquez, Sacatepéquez y Santa Rosa.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que trabajó en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Como resultado de este operativo se coordinó la aprehensión de 11 personas por distintos delitos, entre estos, extorsión en forma continuada, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito., extorsión, entre otros.

Además, se coordinó la captura en flagrancia de dos personas por la posible comisión del delito de posesión para el consumo. Se trata de dos hombres que, al igual que los demás sospechosos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El MP señaló que, en seguimiento a estas diligencias, también fueron notificadas dos mujeres en centros carcelarios por nuevos señalamientos en su contra, ya que se les vincula con cobros de extorsión.

La entidad indicó que, gracias a una planificación estratégica que prioriza la desarticulación de estructuras criminales desde su origen, se reporta una reducción significativa en el índice de denuncias por extorsión.

"Las acciones contundentes lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión han marcado un punto de inflexión en la seguridad ciudadana. Este descenso es el resultado directo de una serie de operativos de alto impacto y requisas exhaustivas en centros carcelarios", puntualizó el MP.

Taller internacional en Guatemala impulsa estrategias contra extorsiones desde prisiones

En febrero pasado, Guatemala se convirtió en el epicentro de un importante encuentro internacional que, durante tres jornadas, abordó estrategias clave para la prevención y lucha contra la extorsión originada desde los centros penitenciarios.

Este taller especializado reunió a expertos y delegaciones de múltiples países, marcando un paso significativo en la modernización del Sistema Penitenciario (SP) y en el fortalecimiento de la cooperación regional frente al crimen organizado.

La iniciativa, impulsada en el marco del programa El PacCTO 2.0 y con el respaldo fundamental de la Unión Europea, posicionó a Guatemala como un punto de convergencia regional. El objetivo central fue abordar uno de los principales desafíos que afectan la seguridad ciudadana: la extorsión que se gesta y coordina desde el interior de las cárceles.

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