 Choque frontal entre moto y automóvil en San José Pinula
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Video revela segundos de terror en choque frontal entre moto y automóvil

¡Sobrevivieron de milagro! Aparatoso accidente en San José Pinula quedó captado por cámaras de seguridad.

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Accidente en San José Pinula. , Captura de pantalla video de X.
Accidente en San José Pinula. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente de tránsito registrado en la aldea San Luis, en San José Pinula, quedó documentado en un video que circula ampliamente en redes sociales, generando preocupación entre los usuarios por la violencia del impacto y las condiciones en que ocurrió el hecho.

Las imágenes muestran cómo el conductor de un vehículo liviano de color rojo se desplaza a excesiva velocidad por una angosta calle de doble carril. En ese momento, una motocicleta en la que se conducían dos jóvenes aparece en sentido contrario. Segundos después, se produce un brutal choque frontal.

De acuerdo con lo observado en el video, el incidente se originó debido a la presencia de otro automóvil estacionado en la vía. Esto obligó a los tripulantes de la motocicleta a esquivarlo para poder avanzar. Sin embargo, al realizar la maniobra, no esperaron o no lograron percatarse de la proximidad del vehículo rojo, lo que derivó en la colisión.

El video, de casi un minuto de duración, evidencia la magnitud del impacto: ambos jóvenes salen expulsados por los aires antes de caer violentamente sobre la cinta asfáltica. Uno de ellos golpea fuertemente su cabeza contra el suelo, aunque, tras unos segundos, logra incorporarse visiblemente desorientado. El otro permanece tendido, mostrando signos de dolor.

Minutos después, un tercer joven que transitaba en bicicleta se detiene para auxiliarlos, en una escena que también quedó registrada. A pesar de la gravedad del accidente, se logró establecer que ambos sobrevivieron, sufriendo únicamente golpes de consideración. Ninguno de los dos portaba casco de protección al momento del percance.

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente

Este tipo de hechos vuelve a poner en evidencia la problemática de los accidentes de tránsito en Guatemala, especialmente aquellos que involucran motociclistas. Las consecuencias no solo afectan a las víctimas directas, sino que también representan una carga significativa para el sistema de salud pública.

En ese contexto, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, ha señalado en entrevistas recientes que hasta un 80% del presupuesto anual del Hospital Roosevelt se destina al tratamiento de víctimas de accidentes viales, en su mayoría motociclistas. Esta cifra refleja la magnitud del problema y su impacto en las finanzas estatales.

El funcionario también advirtió que el crecimiento acelerado del parque vehicular, especialmente de motocicletas, ha incidido en que el país se ubique entre los diez del continente con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Aunque la tasa de incidentes no sea la más alta, la severidad de los mismos y sus repercusiones en la salud pública agravan la situación.

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente, advierte Salud

La creciente cifra de accidentes de motociclistas en Guatemala genera un impacto alarmante en el sistema de salud, absorbiendo hasta el 80% del presupuesto del Hospital Roosevelt.

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