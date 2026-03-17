Patrulla de PNC y camión chocan en ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 17 de marzo, en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de San Antonio La Paz, en el departamento de El Progreso.
En el hecho se vieron involucrados los conductores de un auto patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y un camión de volteo, quienes colisionaron. Las causas del percance no han sido establecidas.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron notificados por transeúntes con respecto a un percance vial en el sector, por lo que de inmediato se movilizar unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas atendieron en el lugar a los pilotos de ambos vehículos. Ambos presentaban únicamente lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
Dos agentes de PNC atropellados en Quetzaltenango
Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos tras un hecho de tránsito ocurrido ayer en el puente superior de la carretera que conduce al municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango.
Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales, quienes evaluaron y brindaron atención prehospitalaria a uno de los agentes identificados como Brandon Pérez, de 30 años de edad. El policía presentaba una lesión en el lado derecho del cuello y golpes en el rostro.
Asimismo, fue trasladado otro agente de la PNC identificado como Pablo David Carreto Ramírez, de 36 años, quien presentaba una posible fractura en la rótula de la rodilla derecha, además de golpes en distintas partes del cuerpo.
El cuerpo de socorro detalló que ambos pacientes fueron trasladados hacia el área de emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque para recibir atención médica.
De acuerdo con testigos en el lugar, los agentes se movilizaban en una motocicleta de la Policía Nacional Civil cuando el conductor de un vehículo particular realizó ciertas maniobras que generaron el percance. Se indicó que se les atravesó de frente, lo que provocó que perdieran el control y fueran atropellados.
Hasta ahora, no se tiene reporte del paradero del automovilista implicado. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente.