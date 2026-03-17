Piloto de ambulancia muere tras ataque armado en Jutiapa

Un hecho de violencia ocurrido en horas de la mañana de este martes, 17 de marzo, cobró la vida del piloto de una ambulancia de un centro de salud. El caso se registró frente a la escuela de educación primaria de la aldea El Rosario, en el municipio de Atescatempa, Jutiapa.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas se comunicaron varios transeúntes que observaron que la unidad de emergencia había salido de la ruta y había caído en la cuneta. Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al sector para atender a posibles personas afectadas.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que los reportes iniciales que habían recibido daban cuenta de que había ocurrido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando el personal hizo la verificación correspondiente, se estableció que se trataba de un ataque armado.
"Al llegar al lugar, los socorristas ubican a un costado de la cinta asfáltica una ambulancia del centro de salud de esta localidad que estaba empotrada contra unos árboles. Al verificarla, del lado del piloto se pudieron observar varias perforaciones generadas por proyectil de arma de fuego", explicó.
Agregó que el personal logró sacar al conductor del vehículo y, al evaluarlo, confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas. En ese sentido, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.
La víctima mortal fue identificada como Luis Giovanni Ríos Peñate, de 34 años.
La Policía Nacional Civil acudió al área y cerró el área para preservar posibles evidencias, mientras quedó a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.