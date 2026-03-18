Incendio en vertedero municipal de Totonicapán

Los cuerpos de socorro trabajaron por varias horas ininterrumpidas para combatir un incendio de grandes proporciones que afectó el vertedero municipal en Totonicapán, ubicado en la 5ª calle final. La emergencia se inició durante la noche del pasado martes, 17 de marzo, y se extendió hasta la madrugada de este miércoles.
Las columnas de fuego y humo que salían desde el referido sector alertaron a los vecinos, que de inmediato se comunicaron con los Bomberos Voluntarios para pedir el apoyo correspondiente. En ese sentido, elementos de diferentes compañías de la entidad y unidades contra incendios y de abastecimiento fueron movilizados.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que las llamas abarcaban gran parte del área donde se ubica este basurero e iniciaron a atacarlas desde distintos puntos para poder sofocarlas y evitar que continuaran extendiéndose.
"Se trabajó en el combate de este incendio con varias motobombas y sus respectivos abastecimientos. Se utilizaron más de 20 mil galones de agua y se trabajó por más de siete horas para sofocarlo", explicó un portavoz de la entidad de socorro.
Los equipos lograron controlar las llamas e implementaron la fase de verificación de la zona para detectar posibles puntos de reignición con el fin de evitar riesgos.
Incendio en vertedero municipal en Sacatepéquez
Ayer, en horas de la madrugada, se registró un incendio en el vertedero municipal de San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez. Distintos equipos de bomberos trabajaron en el lugar para poder combatir el fuego que cada vez amenazaba más con propagarse.
"Elementos de las estaciones de Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas trabajaron por varias horas para el control y extinción de dicho incendio, utilizando aproximadamente 30 mil galones de agua", explicó Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.
Agregó que también se utilizaron herramientas manuales y se contó con el apoyo de maquinaria retroexcavadora para liquidar en su totalidad el siniestro.