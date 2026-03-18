Tránsito denso en la capital por colisiones

Una serie de incidentes de tránsito se ha presentado este miércoles, 18 de marzo, en la Ciudad de Guatemala y ha generado impacto en la circulación en diferentes puntos del país. Entre las emergencias se reportan colisiones y presencia de vehículos con desperfectos mecánicos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina indicó que un vehículo y una motocicleta colisionaron en la 10ª avenida y 9ª calle de la zona 1. Los cuerpos de socorro atendieron al motorista y lo trasladaron hacia un centro asistencial debido a que presentaba heridas de consideración.
Los agentes de la PMT mantienen presencia en el referido punto y regulan el paso mientras se finaliza el retiro de los obstáculos.
Mientras tanto, se reportó una colisión que involucró a los conductores de un camión recolector, una camioneta y un camión. El hecho ocurrió en el kilómetro 9.1 de la ruta CA-9, en jurisdicción de la zona 18, con dirección al sur.
No se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. La PMT trabajó para mejorar la movilidad en la zona.
Mientras tanto, en el bulevar Los Olivos, específicamente en el ingreso a la colonia Holanda, zona 18, ocurrió otra colisión. Esta involucró a los pilotos de un camión y carro tipo sedán. No hubo personas lesionadas.
Por aparte, la PMT detalló que en el anillo Periférico y 6ª calle de la zona 7, con dirección al norte, permanece un bus de transporte colectivo detenido porque presenta fallas mecánicas.
Las autoridades de tránsito recomiendan conducir siempre con atención plena, respetando los límites de velocidad y las señales viales. Es fundamental evitar el uso del teléfono móvil mientras se maneja, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar el cinturón de seguridad en todo momento.
Asimismo, se aconseja no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, revisar periódicamente el estado del vehículo y ceder el paso a peatones y ciclistas. Estas medidas contribuyen a reducir significativamente el riesgo de accidentes e incidentes en la vía.