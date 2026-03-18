 Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobos
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Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobos

Se reporta congestionamiento en el sector.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Serias complicaciones para la circulación vial se reportan este miércoles, 18 de marzo, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a que ocurrió un accidente de tránsito en la subida de Villa Lobos. En el lugar se reporta al menos una persona herida, así como daños materiales y fuerte congestionamiento.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, explicó que se generó una colisión después de que un vehículo de transporte pesado no logró avanzar y retrocedió, impactando con un automóvil liviano que quedó empotrado en los separadores viales.

"Preliminarmente, los agentes de la PMT han informado que un tráiler derramó diésel al momento que otro vehículo de transporte pesado circulaba, lo que generó que derrapara. Fue entonces que esta unidad impactó contra el vehículo tipo picop que, tras la colisión, chocó contra los separadores viales", explicó.

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