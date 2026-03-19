Avanza interpelación al ministro de Desarrollo

El Congreso de la República celebró este jueves 19 de marzo su Sesión Ordinaria, en la que se avanzó con la interpelación al ministro de Desarrollo Social (Mides), Abelardo Pinto, proceso solicitado por la diputada Lourdes Teresita de León, del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que se encuentra en la fase de preguntas adicionales.
La diputada Nadia de León, del bloque Nosotros, indagó al funcionario con temas relacionados a los resultados de la auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Registro Nacional de la Personas (Renap), que establece que 742 personas fallecidas aparecen en los registros como beneficiarias del programa de Comedores Sociales.
Pinto explicó que la auditoría corresponde al presupuesto 2024, que fue notificada en mayo de 2025 y aseguró que en junio de ese mismo año se presentaron las denuncias al Ministerio Público (MP) que será el responsable de deducir las responsabilidades.
Otra de las interrogantes fue relacionada en las acciones realizadas por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios, la determinación de las responsabilidades penales y administrativas de relacionadas a los hallazgos de la auditoría mencionada, medidas para tener un mejor control de la utilización de los fondos en el programa de Comedores Sociales.
Además, el funcionario fue cuestionado por el convenio suscrito entre el Mides y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un monto de más de Q2.4 mil millones, que, a su criterio, supera el límite que establece el artículo 171 de la Constitución Política de la República y el cual debió ser aprobado por el Congreso de la República.
La interpelación fue suspendida nuevamente debido a la falta de quórum y continuará en las próximas semanas.