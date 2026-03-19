Cierre en ruta de Santa María a Palín por derrumbe

El paso vehicular se encuentra cerrado en ambos sentidos de la vía en el kilómetro 49 de la carretera que conduce de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, hacia Palín, Escuintla, debido a que en horas de la madrugada de este jueves 19 de marzo se registró un derrumbe.
La Municipalidad de Santa María de Jesús informó que fue aproximadamente a las 2:30 a.m. que se tuvo la primera alerta con respecto a este hecho. Se reportó el desprendimiento de material, incluidas rocas de gran tamaño, que cayó sobre la cinta asfáltica.
Debido a esta situación, el paso para vehículos de cuatro ruedas se encuentra totalmente cerrado. Mientras tanto, aunque inicialmente estuvo obstaculizada por completo la circulación, el personal municipal logró habilitar un pequeño carril únicamente para el paso de motocicletas.
La entidad advirtió que el uso del referido tramo queda bajo la responsabilidad de cada conductor.
"Se solicita a los conductores transitar con mucha precaución por el área afectada, ya que aún se escuchan retumbos entre las rocas, lo que indica la posibilidad de nuevos desprendimientos", detalló la comuna.
Asimismo, les recomendó a los agricultores que se dirigen hacia sus tierras, específicamente al sector conocido como "Palta", tomar las debidas precauciones.
Incidentes en carreteras
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que durante horas de la mañana de este jueves se han presentado incidentes en distintos puntos y afectan la circulación vehicular.
Un bus se quedó varado debido a que presenta fallas mecánicas. Permanece en el kilómetro 53.3 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), en el libramiento de Barberena, Santa Rosa, y obstruye el carril derecho hacia oriente.
Mientras tanto, en el kilómetro 96.5 de la ruta al Atlántico se encuentra un cabezal con desperfectos mecánicos obstaculizando el carril hacia el sur. Debido a ello, las brigadas de Provial regulan el paso en el sector, alternando para cada sentido.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7