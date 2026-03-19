Robo a mano armada de camioneta en zona 8 de Mixco

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una camioneta es robada en la zona 8 de Mixco, en el sector conocido como Granjas de San Cristóbal. Las imágenes fueron difundidas por el alcalde de Neto Bran, quien informó que el vehículo fue localizado horas después por la Policía Municipal.
Las cámaras de seguridad captaron cuando el propietario del automotor sale de un local comercial y, antes de que pudiera abrir la puerta de la camioneta, es interceptado por dos hombres armados. Los delincuentes lo acorralan y lo obligan a entregar las llaves del vehículo.
En el video se observa que la víctima no opone resistencia y, tras entregar las llaves, se retira del lugar y se refugia en otro establecimiento cercano. En aproximadamente 30 segundos, los asaltantes abordan la camioneta y huyen del sector.
Ubican camioneta en centro comercial
Tras el robo, Bran informó a través de sus redes sociales que la Policía Municipal de Mixco logró ubicar el vehículo estacionado en un centro comercial de la localidad.
Se recibió denuncia de robo de una camioneta en Granjas de San Cristóbal, zona 8 de Mixco y nuestro equipo de monitoreo de cámaras le dio seguimiento a los delincuentes, logrando ubicar la camioneta en el centro comercial Molino de las Flores, donde mis policías municipales fueron a recuperarla, logrando frustrar el robo del vehículo", declaró el jefe edil.
El alcalde agregó que la recuperación del automotor fue posible gracias al trabajo coordinado entre los vecinos organizados de Ciudad San Cristóbal y la Policía Municipal.
Una vez localizado el vehículo en el centro comercial, agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para continuar con la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de personas relacionadas con este caso, aunque el video continúa siendo utilizado como evidencia para identificar a los responsables.