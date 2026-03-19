 Robo a mano armada de camioneta en zona 8 de Mixco
Nacionales

Captan en video el robo a mano armada de una camioneta en zona 8 de Mixco

Difunden imágenes del lugar donde fue localizada una camioneta robada en zona 8 de Mixco.

Compartir:
Robo de camioneta en Mixco. , Captura de pantalla video de Facebook.
Robo de camioneta en Mixco. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una camioneta es robada en la zona 8 de Mixco, en el sector conocido como Granjas de San Cristóbal. Las imágenes fueron difundidas por el alcalde de Neto Bran, quien informó que el vehículo fue localizado horas después por la Policía Municipal.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el propietario del automotor sale de un local comercial y, antes de que pudiera abrir la puerta de la camioneta, es interceptado por dos hombres armados. Los delincuentes lo acorralan y lo obligan a entregar las llaves del vehículo.

En el video se observa que la víctima no opone resistencia y, tras entregar las llaves, se retira del lugar y se refugia en otro establecimiento cercano. En aproximadamente 30 segundos, los asaltantes abordan la camioneta y huyen del sector.

Ubican camioneta en centro comercial 

Tras el robo, Bran informó a través de sus redes sociales que la Policía Municipal de Mixco logró ubicar el vehículo estacionado en un centro comercial de la localidad.

Se recibió denuncia de robo de una camioneta en Granjas de San Cristóbal, zona 8 de Mixco y nuestro equipo de monitoreo de cámaras le dio seguimiento a los delincuentes, logrando ubicar la camioneta en el centro comercial Molino de las Flores, donde mis policías municipales fueron a recuperarla, logrando frustrar el robo del vehículo", declaró el jefe edil.

El alcalde agregó que la recuperación del automotor fue posible gracias al trabajo coordinado entre los vecinos organizados de Ciudad San Cristóbal y la Policía Municipal.

Una vez localizado el vehículo en el centro comercial, agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para continuar con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de personas relacionadas con este caso, aunque el video continúa siendo utilizado como evidencia para identificar a los responsables.

En Portada

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentost
Nacionales

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentos

07:06 AM, Mar 19
Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbet
Nacionales

Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbe

06:24 AM, Mar 19
Guatemala percibe sismo con epicentro en Méxicot
Nacionales

Guatemala percibe sismo con epicentro en México

06:43 AM, Mar 19
Thibaut Courtois es baja sensible en el Real Madrid t
Deportes

Thibaut Courtois es baja sensible en el Real Madrid

08:44 AM, Mar 19
Champions League: UEFA confirma días y horarios para cuartos de finalt
Deportes

Champions League: UEFA confirma días y horarios para cuartos de final

08:34 AM, Mar 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránNoticias de GuatemalaMundial 2026EE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos