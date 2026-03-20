 Múltiple colisión en túnel de Villa Nueva deja un herido
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Múltiple colisión en El Túnel, Villa Nueva, deja daños y un herido

Un camión y dos vehículos livianos chocaron en el kilómetro 17.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Un aparatoso accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada de este viernes 20 de marzo en el kilómetro 17, donde se encuentra la incorporación desde el área conocida como El Túnel hacia la ruta CA-9, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, en el referido punto ocurrió una múltiple colisión en la que se vieron involucrados los conductores de un camión y dos vehículos livianos.

"Según el reporte preliminar que se tiene sobre este hecho, el camión no logró subir en esta incorporación y retrocedió, impactando a los dos vehículos que transitaban atrás en la fila", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.

Indicó que no se ha establecido qué tipo de carga traslada el vehículo de transporte pesado, pero se conoce que posiblemente esté sobrecargado y ese haya sido un factor para que no tuviera la fuerza suficiente para avanzar en ese tramo.

Por aparte, confirmó que una persona resultó herida, por lo que se coordinó la presencia de los cuerpos de socorro para la atención correspondiente.

Grúas gestionan retiro de vehículos

La PMT señaló que se registran complicaciones en el tránsito vehicular en el sector donde ocurrió este percance vial, por lo que su personal mantiene presencia en el lugar para regular el paso de los usuarios.

Santos explicó que la institución coordinó dos grúas para poder realizar el procedimiento respectivo que permita movilizar los vehículos involucrados.

Según las imágenes compartidas por la entidad en las redes sociales sobre la situación en este punto, el camión quedó semivolcado y cayó sobre los automóviles livianos.

Los cuerpos de socorro, autoridades de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil le dan seguimiento a la emergencia. No se ha informado cuánto tiempo más podrían durar las complicaciones que han surgido como consecuencia de la múltiple colisión.

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