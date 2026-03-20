Trabajos podrían afectar el tránsito hacia el aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que los trabajos programados por la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) en el bulevar Liberación podrían generar complicaciones en la movilidad vehicular hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora durante este fin de semana.
De acuerdo con el reporte oficial, las labores se llevarán a cabo del viernes 20 al lunes 23 de marzo, en horario nocturno, iniciando a las 22:00 horas y finalizando a las 4:00 de la madrugada. Los trabajos se concentrarán en el carril que conduce hacia la terminal aérea, a la altura de la zona 9 capitalina.
Aunque las autoridades indicaron que se contará con el apoyo de agentes de tránsito para regular la circulación en el área, se prevé una alta carga vehicular durante los días de intervención, lo que podría ocasionar retrasos para los conductores que se dirigen al aeropuerto.
Ante esta situación, la DGAC recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, salir con suficiente anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos, especialmente quienes tengan programados vuelos en esos días.