 Choferes heridos tras confuso incidente en El Trébol
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Fotos: Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol

Curiosos consideraron que el incidente pudo haberse tratado de un intento de asalto o de una discusión en el tránsito.

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Los resatistas confirmaron que el automovilista tenía múltiples heridas de bala., Bomberos Voluntarios.
Los resatistas confirmaron que el automovilista tenía múltiples heridas de bala. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron un hecho de violencia que se registró en la Avenida Bolívar y 40 calle de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, en cercanías de El Trébol, donde un automovilista resultó herido de bala. En ese mismo hecho, un motorista también resultó herido tras ser embestido por el automovilista mencionado.

El vocero de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que el conductor del carro fue atacado a balazos y posteriormente él impactó contra una motocicleta, cuyo conductor le habría disparado.

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol | Bomberos Voluntarios

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol / Bomberos Voluntarios

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol | Bomberos Voluntarios

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol / Bomberos Voluntarios

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol | Bomberos Voluntarios

Automovilista y motorista heridos tras tiroteo y accidente en El Trébol / Bomberos Voluntarios

Montejo relató que el automovilista prensó la motocicleta contra un separador vial de concreto, utilizando su carro. Por esa acción, el motorista cayó sobre el pavimento y fue retenido por varios transeúntes.

Montejo indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el lugar y realiza las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Añadió que "existen versiones que apuntan a un posible intento de robo o a una discusión derivada de un hecho de tránsito".

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La PNC informó que el extraditable fue detenido en la aldea El Quetzal, del municipio de El Chal, departamento de Petén.

Estado de los heridos en el Trébol

Los rescatistas indicaron que recibieron múltiples llamadas al número de emergencia 122 alertando sobre una persona con heridas de arma de fuego. Declararon que al lugar acudieron socorristas de la 10ª. compañía y de la Estación Central, quienes localizaron a un hombre con varias heridas de proyectil.

"El paciente fue estabilizado en el lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la zona 4 de Mixco, en la ambulancia 302", informaron los Bomberos Voluntarios.

El citado cuerpo de socorro identificó al automovilista como Ángel Gabriel García Dubón, de 23 años, quien quedó bajo atención médica.

Al lugar también acudieron las autoridades para realizar las investigaciones y determinar la causa del ataque armado y posterior choque en el área. No descartaron el buscar cámaras de video en el sector para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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