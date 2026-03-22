Estos puntos podrían verse afectados por la marcha del lunes

Gremiales que concentran a varias empresas de transporte de carga y pasajeros confirmaron que realizarán una marcha pacífica para el próximo lunes 23 de marzo de 2026, con el objetivo de realizar varias demandas. Por esa razón, varios puntos de la capital podrían verse afectados por el congestionamiento que la actividad generará.
Algunos puntos en donde se espera que exista concentración de vehículos de carga pesada son el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico y el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico.
Los transportistas también podrían concentrarse en el ingreso de la carretera Interamericana, desde el municipio de San Lucas Sacatepéquez. Entre los tramos que podrían verse afectados también están varios puntos de la carretera a El Salvador.
En cuanto a la movilidad dentro de la capital, se espera concentración de manifestantes en la carretera al Atlántico, Calle Martí y zona 6 capitalina. Otras arterias que se pueden ver afectadas son la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico.
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Más rutas congestionadas por la marcha
Desde el sector de la carretera a El Salvador, también se esperan complicaciones en rutas como el bulevar Vista Hermosa, bulevar Los Próceres y la 20 Calle de la zona 10.
Cabe destacar que, por el momento, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, no se ha manifestado con respecto a este anuncio de manifestación pacífica.
William Barrera, de una de las gremiales, informó que la actividad consiste en realizar una marcha pacífica y no un bloqueo. Entre las demandas, Barrera destacó que solicitarán medidas para frenar el aumento de precios en del diésel, gasolina regular y gasolina superior.
Ante las medidas de hecho, la única dependencia del Estado que ha tomado cartas en el asunto es el Ministerio de Educación, que dejó en los padres la decisión de enviar o no a sus hijos a clases, durante el lunes.
La cartera educativa precisó que la media aplica a establecimientos públicos, privados, por cooperativo y municipales.