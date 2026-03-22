GRETEXPA insta a no participar en manifestación del lunes

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros en Guatemala (GRETEXPA), hizo un llamado a las asociaciones de transporte pesado en Guatemala para que se abstengan de participar en la manifestación pacífica programada para el lunes 23 de marzo. La entidad emitió un comunicado, argumentando que la medida podría afectar a la población.
Hacemos un llamado a todas las asociaciones de transporte pesado, en sus distintas modalidades, a que se abstengan de realizar la manifestación pacífica programada para mañana lunes 23 de marzo", afirma el documento.
GRETEXPA consideró que, de concretarse, se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente, desde horas muy tempranas se levantan para dirigirse a sus labores".
La gremial afirmó que la anunciada manifestación afectará a personas que viajan para estudiar, o ser atendidos en centros hospitalarios del país.
Se está en negociaciones con diputados de distintas bancadas que han comprendido la urgencia que el transporte comercial, en general, estamos afrontando con el aumento desmedido del Diésel", confirmaron.
GRETEXPA pide privilegiar el diálogo
Asimismo, GRETEXPA mencionó que se dialoga en temas paralelos que también urgen de solución.
Tenemos la capacidad de dialogar, privilegiémoslo por favor", afirmaron en el documento.
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¿Qué se sabe de la protesta de transportistas?
Varios transportistas alzaron la voz en contra de los costos del combustible y desde el pasado miércoles anunciaron una protesta pacífica para el próximo lunes 23 de marzo de 2026. Según el anuncio, las movilizaciones se realizarían desde las 5:00 horas del lunes desde varios departamentos hacia la Ciudad de Guatemala.
El anuncio también indicaba que las rutas por las que podría avanzar la protesta eran las carreteras de la CA-9 Sur, CA-9 Norte, CA-1 Occidente y CA-1 Oriente. El anuncio incluyó un itinerario en el que se destacaba que la protesta llegaría hasta el Centro Histórico, para pasar por el Congreso de la República y Palacio Nacional de la Cultura.