 GRETEXPA insta a no participar en manifestación del lunes
Nacionales

GRETEXPA insta a no participar en manifestación del lunes

La organización de transportistas GRETEXPA hizo un llamado a sus afiliados, para tomar esta decisión en torno a las protestas del lunes.

Compartir:
-
GRETEXPA pidió desistir de las medidas de hecho, para no afectar a la población. / FOTO: Archivo.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros en Guatemala (GRETEXPA), hizo un llamado a las asociaciones de transporte pesado en Guatemala para que se abstengan de participar en la manifestación pacífica programada para el lunes 23 de marzo. La entidad emitió un comunicado, argumentando que la medida podría afectar a la población.

Hacemos un llamado a todas las asociaciones de transporte pesado, en sus distintas modalidades, a que se abstengan de realizar la manifestación pacífica programada para mañana lunes 23 de marzo", afirma el documento.

GRETEXPA consideró que, de concretarse, se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente, desde horas muy tempranas se levantan para dirigirse a sus labores".

La gremial afirmó que la anunciada manifestación afectará a personas que viajan para estudiar, o ser atendidos en centros hospitalarios del país.

Se está en negociaciones con diputados de distintas bancadas que han comprendido la urgencia que el transporte comercial, en general, estamos afrontando con el aumento desmedido del Diésel", confirmaron.

GRETEXPA pide privilegiar el diálogo

Asimismo, GRETEXPA mencionó que se dialoga en temas paralelos que también urgen de solución.

Tenemos la capacidad de dialogar, privilegiémoslo por favor", afirmaron en el documento.

También consulte: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católico.

Fotos: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católico

El mensaje principal de la anda de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del pueblo católico durante la Cuaresma.

¿Qué se sabe de la protesta de transportistas?

Varios transportistas alzaron la voz en contra de los costos del combustible y desde el pasado miércoles anunciaron una protesta pacífica para el próximo lunes 23 de marzo de 2026. Según el anuncio, las movilizaciones se realizarían desde las 5:00 horas del lunes desde varios departamentos hacia la Ciudad de Guatemala.

El anuncio también indicaba que las rutas por las que podría avanzar la protesta eran las carreteras de la CA-9 Sur, CA-9 Norte, CA-1 Occidente y CA-1 Oriente. El anuncio incluyó un itinerario en el que se destacaba que la protesta llegaría hasta el Centro Histórico, para pasar por el Congreso de la República y Palacio Nacional de la Cultura.

En Portada

Fotos: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católicot
Nacionales

Fotos: Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe del Pueblo Católico

09:38 AM, Mar 22
VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínezt
Deportes

VIDEO. Así celebró Petén el triunfo de Lester Martínez

10:57 AM, Mar 22
Irán lanza misiles de largo alcance contra bases de Estados Unidos y Reino Unidot
Internacionales

Irán lanza misiles de largo alcance contra bases de Estados Unidos y Reino Unido

11:08 AM, Mar 22
Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infragantit
Nacionales

Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infraganti

08:18 AM, Mar 22
El Manchester City se consagra campeón la EFL Cupt
Deportes

El Manchester City se consagra campeón la EFL Cup

12:27 PM, Mar 22

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos