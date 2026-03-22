 Invitan a los recorridos de verano del Museo del Ferrocarril
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Invitan a los recorridos de verano en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril ofrece recorridos hacia diversos puntos de la capital de martes a viernes y los domingos, a diferentes costos.

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Los recorridos en tren se realizan de martes a viernes y los domingos, en diferentes horarios, con costos según el recorrido que se realice. / FOTO: Cortesía.

El Museo del Ferrocarril realiza sus recorridos de verano durante esta época del año, por lo que invitó a los guatemaltecos a ser parte de la experiencia que lleva a los visitantes a varias estaciones de tren en la Ciudad de Guatemala. El guía del museo, Roberto Tally, explicó que los visitantes podrán observar locomotoras a vapor al llegar al lugar.

Asimismo, relató que en el recinto hay trenes de la época de 1897 y vagones de categoría presidencial, como el del expresidente Jorge Ubico, de los años 30. Entre los modelos, los visitantes también podrán experimentar la experiencia de ver vagones pulman de los años 30.

Invitan a los recorridos de verano en el Museo del Ferrocarril | Cortesía

Invitan a los recorridos de verano en el Museo del Ferrocarril / Cortesía

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Invitan a los recorridos de verano en el Museo del Ferrocarril / Cortesía

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Invitan a los recorridos de verano en el Museo del Ferrocarril / Cortesía

Los organizadores destacaron en sus canales oficiales que el recorrido de verano del Museo de Ferrocarril es de 30 minutos aproximadamente y tiene un costo de Q30. Añadieron que los niños menores de 4 años pueden experimentar el paseo en tren totalmente gratis.

Los recorridos se realizan hacia la Estación Gerona, incluyendo varias dinámicas, spots fotográficos y muchas sorpresas, afirmaron los organizadores. Los horarios de salida de los recorridos de verano son a las 10:00 horas, 11:00 horas y 12:00 horas.

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¿Cómo adquirir boletos de Ferrocarril?

Los organizadores resaltaron que las entradas a los recorridos de verano se pueden adquirir mediante una reserva al número de WhatsApp 3994-1310.

Además, indicaron que las mismas pueden ser adquiridas en las instalaciones con anticipación. Los organizadores indicaron que tienen servicio de parqueo en la 10ª. avenida y 21 calle de la zona 1 (portón azul), con tarifa única de Q25.

Mientras tanto, Tally relató que el Museo del Ferrocarril también se podrán observar los vagones de carga y pasajeros, destacando que hay algunas locomotoras que son eléctricas, que llegaron al país en los años 60.

El guía indicó que las últimas locomotoras que llegaron al país son de origen español, de 1971 y en esas máquinas es que se realizan los recorridos por la Ciudad de Guatemala.

Si quieren andar en tren, pueden visitar la página del Museo del Ferrocarril y ahí van a encontrar los precios y las tres clases de trenes que hacemos", resaltó Tally.

En cuanto a los horarios, el guía señaló que los recorridos se hacen de martes a viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas y los domingos de 9:00 a 1630 horas. Resaltó que los sábados y lunes no se abre el museo, pero el resto de días los guatemaltecos pueden ingresar a un costo de Q15 por adulto y Q5 por niño.

Agregó que los adultos mayores pueden ingresar al Museo del Ferrocarril totalmente gratis, por lo que solo cancelarán su recorrido en tren.

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