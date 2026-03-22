Preparan el camino de Jesús Nazareno Redentor de Cautivos

Como parte de las actividades del Quinto Domingo de Cuaresma, fieles católicos se volcaron a las calles de las zonas 1 y 3 de la capital para elaborar las alfombras que engalanarán el paso de la solemne procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y de la Virgen de Dolores.
En las calles aledañas a la Parroquia de Santa Marta, en la zona 3, se pudo apreciar la actividad de varias familias devotas quienes hicieron gala de sus habilidades de dibujo para realizar las emblemáticas alfombras. Asimismo, otros fieles elaboraron altares destacando el sufrimiento de Cristo en su camino al Calvario, con la cruz a cuestas.
Según la programación compartida por las autoridades de la Ciudad de Guatemala, la procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos iniciará a las 9:00 horas, cuando el anda salga del Templo de Santa Marta, ubicado en la 3ª. avenida y 25 calle de la zona 3 capitalina.
En su primera fase, el anda recorrerá la 3ª. avenida hasta la 28 calle, donde doblará hacia la 5ª. avenida, para dirigirse hacia la zona 1 por la 26 calle y 1ª. avenida de la zona 3 hasta llegar a la zona 1.
Las autoridades calcularon que el retorno de la procesión está programado para las 0:00 horas del próximo lunes 23 de marzo de 2026.
El color de la Cuaresma 2026
El amor de los devotos de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos se evidenció en el color de las alfombras elaboradas durante la madrugada. En uno de los tramos del recorrido, un grupo de fieles elaboró una alfombra a base de flores, pino y aserrín.
Los devotos usaron esos elementos para destacar los pétalos de varias rosas para formar una cruz enorme, como símbolo de la fe católica durante Cuaresma y Semana Santa.
Para seguir el recorrido del anda en tiempo real, autoridades de la Municipalidad de Guatemala pusieron a disposición la aplicación Cuaresma y Semana Santa 2026. La comuna destacó que este portal y aplicación "permite consultar desde el celular, computadora o tableta electrónica los recorridos procesionales oficiales en la Ciudad de Guatemala".