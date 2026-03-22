MINEDUC deja la asistencia a clases a criterio de los padres

El Ministerio de Educación (MINEDUC) anunció que para el próximo lunes 23 de marzo de 2026 la asistencia a clases de los estudiantes quedará a decisión de los padres o encargados, a causa posibles riesgos de dificultad en la movilidad del país.
Ante el riesgo de dificultades importantes de movilidad en el país, padres, madres o encargados, podrán decidir si los estudiantes asisten o no a los centros educativos", aseguró el MINEDIC.
La cartera educativa resaltó que esta medida "aplica únicamente para el lunes 23 de marzo y es para todos los centros educativos: públicos, privados, por cooperativa y municipales".
El MINEDUC instó a los guatemaltecos a mantenerse atentos a los canales oficiales de información de la cartera.
La información de la cartera educativa fue emitida por medio de un comunicado emitido este domingo 22 de marzo de 2026. La medida fue dada luego de que se confirmara una marcha de transportistas para el próximo lunes.