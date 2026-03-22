 Operativos en el transporte culminan con cinco sanciones
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Operativos en el transporte culminan con cinco sanciones

Autoridades se concentraron en vehículos del transporte pesado y de pasajeros, durante un operativo realizado en la ruta a El Salvador.

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El puesto de registro se ubicó en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador., DGT
El puesto de registro se ubicó en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador. / FOTO: DGT

La Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (DGT - CIV) desarrolló un operativo de inspección y registro enfocado en el transporte de carga y de pasajeros en la carretera a El Salvador, durante este domingo, 22 de marzo de 2026.

En ese sentido, las autoridades reportaron que tras el ejercicio verificaron un total de 42 vehículos de transporte, de los cuales cinco recibieron sanciones por diferentes faltas al reglamento de tránsito.

La DGT explicó que los motivos de las sanciones en contra de los operadores de los vehículos de transporte fueron por la portación de documentos vencidos y por carecer de la tarjeta de operaciones.

Además, otros conductores fueron sancionados por sobrecargar las unidades de transporte y por no llevar consigo el Certificado de Sistema Limitador de Velocidad.

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Objetivo de los operativos en el transporte

La DGT señaló que el objetivo de los operativos en los vehículos de transporte de pasajeros y de carga fue proteger la vida de los usuarios de la vía. La entidad se dirigió a los transportistas para que mantengan sus documentos en regla.

Las acciones se realizaron con apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial y del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

En imágenes compartidas, las autoridades mostraron que las inspecciones estuvieron dirigidas a cabezales y autobuses del transporte extraurbano.

Las imágenes revelaron que las acciones se ejecutaron en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador, en el sentido que va hacia Santa Rosa.

Las autoridades no descartaron continuar con este tipo de procedimientos para evitar accidentes de tránsito que afecten a todos los usuarios de las carreteras del país. En los operativos participaron varios trabajadores de la DGT, autoridades que tuvieron el apoyo de vehículos de la Policía Nacional Civil.

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