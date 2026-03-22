Supuesto secuestrador es capturado en Guajitos, zona 21

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) e Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) ejecutaron la captura de un supuesto secuestrador en la 2ª avenida y 5ª calle de la colonia Guajitos, zona 21. Las autoridades informaron que el detenido también es integrante de la pandilla de Barrio 18 y es requerido por un juzgado del departamento de Guatemala.
La PNC identificó al detenido como Ismael, de 33 años, por su presunta participación en el plagio de una menor de 17 años. Agregaron que la captura se realizó en seguimiento a una alerta Alba-Keneth, porque la adolescente desapareció el pasado 19 de marzo.
En el operativo, la PNC le incautó un automóvil tipo sedán al presunto secuestrador. El automotor se identifica con las placas de circulación P-178KTQ. Según las investigaciones, el carro fue utilizado para secuestrar a la adolescente.
Las acciones que permitieron la captura de Ismael también sirvieron para decomisar dos teléfonos celulares y prendas de vestir que servirán para fortalecer la investigación en desarrollo.
Mujer detenida en Guajitos con arma sin licencia
En otro operativo, la PNC también capturó a una mujer de 18 años por la portación ilegal de un arma de fuego con el registro borrado. Las autoridades identificaron a la detenida como Dulce, alias "Mia", presunta integrante de la pandilla del Barrio 18.
Al momento de la detención, Dulce llevaba un revólver ilegal y se encontraba vigilando el área de la 2ª. avenida y 15 calle, de colonia Guajitos, zona 21.
"La captura se dio cuando investigadores le seguían los pasos y la observaron caminar de manera sospechosa". Los agentes le marcaron el alto a la detenida y constataron que ella llevaba un revólver con el registro esmerilado y sin licencia de portación.
Según la PNC, la aprehendida es la encargada de trasladar armas de fuego posiblemente para la realización de ataques armados en la demarcación de zona 21. En los registros históricos, la PNC identificó que Dulce fue remitida a una correccional de menores en el 2004, por posesión de ilícitos para el consumo.
"Cabe resaltar que, cuando dio inicio el allanamiento para detener al presunto secuestrador, fue capturada Dulce, terrorista del Barrio 18, quien llevaba un revólver ilegal, y se encontraba vigilando el área", informó la PNC.
Según la entidad de seguridad, a la detenida no le dio tiempo de alertar al supuesto secuestrador, acerca del operativo.