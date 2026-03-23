Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital

Las caravanas de transportistas que se movilizaban por diferentes carreteras este lunes, 23 de marzo, ingresaron a la Ciudad de Guatemala y generan serias complicaciones para el tránsito en diferentes puntos del país. La protesta surgió en rechazo al incremento del precio de los combustibles.
Desde horas de la mañana se observaban las filas de tráiler, camiones y otros vehículos en las rutas de ingreso a la capital. Con el paso de los minutos, se iniciaron los recorridos que ya habían sido anunciados desde la semana pasada como parte de las medidas de hecho para exigir a las autoridades las soluciones ante la referida problemática y atender otros temas.
Los transportistas accedieron a la Ciudad para recorrer diferentes calles y avenidas. En su mayoría, los vehículos únicamente se movilizaban ocupando uno de los carriles. Sin embargo, en algunos puntos como el anillo Periférico, bloquearon por completo el paso, generando caos vehicular.
Recorrido de las caravanas
Aproximadamente al mediodía, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que un grupo ya se encontraba sobre la 8ª avenida y 10ª calle de la zona 1, atrás del Congreso de la República. Otro grupo de transportistas que se movilizó por la calzada José Milla y Vidaurre llegó al Palacio Nacional.
En tanto, otro avanzaba por el Periférico, bloqueando el paso en el tramo entre la colonia Cuatro de Febrero y puente El Incienso, yendo hacia el Centro Histórico.
Una caravana más recorría la avenida Bolívar y estaría ingresando al Centro Histórico y 5ª avenida, desde donde se dirigirá hacia la plaza de la Constitución.
Los transportistas también desfilaron por áreas de la 6ª avenida de la zona 1 y la 10ª avenida del Barrio Moderno, en zona 2.
Peticiones de los transportistas
Los transportistas de carga salieron a las calles para exigir a las autoridades la búsqueda de soluciones ante el incremento del precio de los combustibles, principalmente al diésel que ya alcanza los Q42 por galón en algunos expendios.
De igual forma, piden abordar de forma integral el tema de la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, que en las últimas semanas ha sido discutido por distintos sectores en medio de posturas de mantener vigentes las sanciones para quienes incumplan con su implementación y quienes plantean una prórroga para esta medida.
Los trabajadores de transporte también piden las renuncias de algunos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de quienes cuestionan su desempeño en los cargos.