 Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital
Nacionales

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital

La protesta contra el alza al precio de los combustibles bloquea todos los carriles del Periférico y afecta otros puntos de la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
Un grupo de transportistas bloquea todos los carriles del Periférico este lunes, 23 de marzo., PMT capitalina/Montejo
Un grupo de transportistas bloquea todos los carriles del Periférico este lunes, 23 de marzo. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las caravanas de transportistas que se movilizaban por diferentes carreteras este lunes, 23 de marzo, ingresaron a la Ciudad de Guatemala y generan serias complicaciones para el tránsito en diferentes puntos del país. La protesta surgió en rechazo al incremento del precio de los combustibles.

Desde horas de la mañana se observaban las filas de tráiler, camiones y otros vehículos en las rutas de ingreso a la capital. Con el paso de los minutos, se iniciaron los recorridos que ya habían sido anunciados desde la semana pasada como parte de las medidas de hecho para exigir a las autoridades las soluciones ante la referida problemática y atender otros temas.

Los transportistas accedieron a la Ciudad para recorrer diferentes calles y avenidas. En su mayoría, los vehículos únicamente se movilizaban ocupando uno de los carriles. Sin embargo, en algunos puntos como el anillo Periférico, bloquearon por completo el paso, generando caos vehicular.

Recorrido de las caravanas

Aproximadamente al mediodía, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que un grupo ya se encontraba sobre la 8ª avenida y 10ª calle de la zona 1, atrás del Congreso de la República. Otro grupo de transportistas que se movilizó por la calzada José Milla y Vidaurre llegó al Palacio Nacional.

En tanto, otro avanzaba por el Periférico, bloqueando el paso en el tramo entre la colonia Cuatro de Febrero y puente El Incienso, yendo hacia el Centro Histórico.

Una caravana más recorría la avenida Bolívar y estaría ingresando al Centro Histórico y 5ª avenida, desde donde se dirigirá hacia la plaza de la Constitución.

Los transportistas también desfilaron por áreas de la 6ª avenida de la zona 1 y la 10ª avenida del Barrio Moderno, en zona 2.

Transportistas protestan por alza a precios de los combustibles

Unidades de transporte de carga permanecen en las rutas Interamericana y al Pacífico para movilizarse en caravanas hacia la capital. Además, hay bloqueos en otras carreteras.

Peticiones de los transportistas

Los transportistas de carga salieron a las calles para exigir a las autoridades la búsqueda de soluciones ante el incremento del precio de los combustibles, principalmente al diésel que ya alcanza los Q42 por galón en algunos expendios. 

De igual forma, piden abordar de forma integral el tema de la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, que en las últimas semanas ha sido discutido por distintos sectores en medio de posturas de mantener vigentes las sanciones para quienes incumplan con su implementación y quienes plantean una prórroga para esta medida.

Los trabajadores de transporte también piden las renuncias de algunos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de quienes cuestionan su desempeño en los cargos.

En Portada

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capitalt
Nacionales

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital

12:08 PM, Mar 23
Tras excusa de jueza, reprograman juicio contra Malouft
Nacionales

Tras excusa de jueza, reprograman juicio contra Malouf

11:46 AM, Mar 23
Detectan casi 400 emisiones anómalas de certificaciones sanitariast
Nacionales

Detectan casi 400 emisiones anómalas de certificaciones sanitarias

11:17 AM, Mar 23
Sergio Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a Cataluñat
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a Cataluña

11:02 AM, Mar 23
Murió Abuela Lalala, la mujer que se hizo viral por sus festejos del Mundial de Qatart
Deportes

Murió "Abuela Lalala", la mujer que se hizo viral por sus festejos del Mundial de Qatar

09:55 AM, Mar 23

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos