 Congreso decreta integración de Corte de Constitucionalidad
Nacionales

Congreso oficializa integración de la Corte de Constitucionalidad

El decreto 8-2026, publicado en el diario oficial, declara integrada la magistratura para el período 2026-2031.

Compartir:
Corte de Constitucionalidad,
Corte de Constitucionalidad / FOTO:

El Congreso de la República publicó este lunes 23 de marzo en el diario oficial el decreto 8-2026, por medio del cual se declara la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 con los cinco magistrados titulares y cinco suplentes designados por las distintas instituciones.

Los nuevos funcionarios de justicia fueron electos en procesos individuales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La normativa donde se establece quiénes serán parte de la VIII magistratura fue aprobada la semana pasada por el Legislativo durante una sesión plenaria en la que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la justicia del país.

En el artículo 1 se decreta que los magistrados que fueron electos para integrar el alto tribunal constitucional durante los próximos cinco años son:

Titulares:

  • Dina Josefina Ochoa Escribá.
  • Roberto Molina Barreto.
  • Gladys Annabella Morfín Mansilla.
  • Julia Marisol Rivera Aguilar.
  • Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

Suplentes

  • Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.
  • Luis Alfonso Rosales Marroquín.
  • María Magdalena Jocholá Tujal.
  • José Luis Aguirre Pumay.
  • Luis Fernando Bermejo Quiñónez.
La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemala

El ente advirtió que los mecanismos legales no deben ser “instrumentalizados para alterar, bloquear o desnaturalizar procesos constitucionales”.

Sin fecha para juramentación

En el diario oficial también fue publicado el acuerdo número 10-2026, a través del cual el Organismo Legislativo convoca a los 10 magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad para su juramentación.

En el artículo tercero se detalla que la referida ceremonia se efectuará en el Palacio del Organismo Legislativo, en la fecha que disponga la Junta Directiva, pero sin especificar alguna por el momento.

"El presente acuerdo legislativo deberá notificarse a los interesados y publicarse en el Diario Oficial para conocimiento público e iniciará su vigencia inmediatamente", detalla el documento que cuenta con firmas de los integrantes de la junta directiva del Congreso.

En Portada

Transportistas mantienen en pie la marcha pacífica del lunest
Nacionales

Transportistas mantienen en pie la marcha pacífica del lunes

04:08 PM, Mar 22
Estos puntos podrían verse afectados por la marcha del lunest
Nacionales

Estos puntos podrían verse afectados por la marcha del lunes

07:00 PM, Mar 22
MINEDUC deja la asistencia a clases a criterio de los padrest
Nacionales

MINEDUC deja la asistencia a clases a criterio de los padres

04:21 PM, Mar 22
Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertost
Internacionales

Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos

04:15 PM, Mar 22
Xelajú derrota a Comunicaciones y es nuevo líder del Clausura 2026t
Deportes

Xelajú derrota a Comunicaciones y es nuevo líder del Clausura 2026

07:54 PM, Mar 22

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos