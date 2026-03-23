Congreso decreta integración de Corte de Constitucionalidad

El Congreso de la República publicó este lunes 23 de marzo en el diario oficial el decreto 8-2026, por medio del cual se declara la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 con los cinco magistrados titulares y cinco suplentes designados por las distintas instituciones.
Los nuevos funcionarios de justicia fueron electos en procesos individuales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
La normativa donde se establece quiénes serán parte de la VIII magistratura fue aprobada la semana pasada por el Legislativo durante una sesión plenaria en la que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la justicia del país.
En el artículo 1 se decreta que los magistrados que fueron electos para integrar el alto tribunal constitucional durante los próximos cinco años son:
Titulares:
- Dina Josefina Ochoa Escribá.
- Roberto Molina Barreto.
- Gladys Annabella Morfín Mansilla.
- Julia Marisol Rivera Aguilar.
- Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.
Suplentes
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.
- Luis Alfonso Rosales Marroquín.
- María Magdalena Jocholá Tujal.
- José Luis Aguirre Pumay.
- Luis Fernando Bermejo Quiñónez.
Sin fecha para juramentación
En el diario oficial también fue publicado el acuerdo número 10-2026, a través del cual el Organismo Legislativo convoca a los 10 magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad para su juramentación.
En el artículo tercero se detalla que la referida ceremonia se efectuará en el Palacio del Organismo Legislativo, en la fecha que disponga la Junta Directiva, pero sin especificar alguna por el momento.
"El presente acuerdo legislativo deberá notificarse a los interesados y publicarse en el Diario Oficial para conocimiento público e iniciará su vigencia inmediatamente", detalla el documento que cuenta con firmas de los integrantes de la junta directiva del Congreso.