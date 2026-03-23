 Vendedoras y policías se enfrentan en Antigua Guatemala
Nacionales

Grabación muestra cómo vendedoras y policías se agreden en Antigua Guatemala

Video viral expone tensión entre vendedoras ambulantes y agentes municipales en las calles de Antigua Guatemala.

Compartir:
Vendedoras y policías se enfrentan en Antigua Guatemala, Captura de pantalla video de X.
Vendedoras y policías se enfrentan en Antigua Guatemala / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video grabado por un testigo captó el momento exacto en que un grupo de vendedoras ambulantes se enfrentó con agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala en una de las calles cercanas al centro histórico de la ciudad.

Según la grabación, el conflicto comenzó cuando los policías municipales impidieron que las vendedoras ingresaran al perímetro procesional. En el video, que dura más de cinco minutos, una vendedora señala que un agente golpeó a su hija con un hierro. Segundos después, la mujer que aparentemente fue atacada se abalanza contra el agente, momento en que llegan otros policías para intervenir.

Posteriormente, se registra un nuevo enfrentamiento entre otra vendedora y una agente, generando un caos adicional en la vía. En varias ocasiones, las vendedoras insultan a los elementos de seguridad mientras los agentes intentan contener la situación.

Pronunciamiento tras incidente 

Tras el incidente, la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala informó a través de su página de Facebook que dos agentes municipales fueron agredidos físicamente por vendedoras ambulantes cuando se les restringió el ingreso al perímetro procesional. La misma publicación señaló que, al lugar, acudió la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC), que procedió a la aprehensión de dos mujeres, quienes fueron puestas a disposición del Órgano Jurisdiccional correspondiente.

En su pronunciamiento oficial, las autoridades destacaron que los agentes actuaron en todo momento dentro del marco de la normativa nacional vigente y con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Nuestra Policía Municipal siempre está para cuidar, proteger y servir a la población y a los visitantes de Antigua Guatemala. Estamos al servicio de nuestro municipio", indicaron.

Ante cualquier incidente o situación similar, la Policía Municipal de Antigua Guatemala recordó que la ciudadanía puede comunicarse al número 1552.

En Portada

Transportistas protestan por alza a precios de los combustiblest
Nacionales

Transportistas protestan por alza a precios de los combustibles

08:11 AM, Mar 23
TSE oficializa la cancelación de dos partidost
Nacionales

TSE oficializa la cancelación de dos partidos

07:44 AM, Mar 23
Pilotos de buses de Mixco suspenden laborest
Nacionales

Pilotos de buses de Mixco suspenden labores

07:00 AM, Mar 23
Congreso oficializa integración de la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Congreso oficializa integración de la Corte de Constitucionalidad

06:22 AM, Mar 23
Murió Abuela Lalala, la mujer que se hizo viral por sus festejos del Mundial de Qatart
Deportes

Murió "Abuela Lalala", la mujer que se hizo viral por sus festejos del Mundial de Qatar

09:55 AM, Mar 23

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos