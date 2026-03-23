Vendedoras y policías se enfrentan en Antigua Guatemala

Un video grabado por un testigo captó el momento exacto en que un grupo de vendedoras ambulantes se enfrentó con agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala en una de las calles cercanas al centro histórico de la ciudad.
Según la grabación, el conflicto comenzó cuando los policías municipales impidieron que las vendedoras ingresaran al perímetro procesional. En el video, que dura más de cinco minutos, una vendedora señala que un agente golpeó a su hija con un hierro. Segundos después, la mujer que aparentemente fue atacada se abalanza contra el agente, momento en que llegan otros policías para intervenir.
Posteriormente, se registra un nuevo enfrentamiento entre otra vendedora y una agente, generando un caos adicional en la vía. En varias ocasiones, las vendedoras insultan a los elementos de seguridad mientras los agentes intentan contener la situación.
Pronunciamiento tras incidente
Tras el incidente, la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala informó a través de su página de Facebook que dos agentes municipales fueron agredidos físicamente por vendedoras ambulantes cuando se les restringió el ingreso al perímetro procesional. La misma publicación señaló que, al lugar, acudió la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC), que procedió a la aprehensión de dos mujeres, quienes fueron puestas a disposición del Órgano Jurisdiccional correspondiente.
En su pronunciamiento oficial, las autoridades destacaron que los agentes actuaron en todo momento dentro del marco de la normativa nacional vigente y con respeto irrestricto a los derechos humanos.
Nuestra Policía Municipal siempre está para cuidar, proteger y servir a la población y a los visitantes de Antigua Guatemala. Estamos al servicio de nuestro municipio", indicaron.
Ante cualquier incidente o situación similar, la Policía Municipal de Antigua Guatemala recordó que la ciudadanía puede comunicarse al número 1552.