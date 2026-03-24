Motorista intentó cruzar una pasarela en el Periférico

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala intercepta a una mujer que intentaba cruzar una pasarela conduciendo su motocicleta en el Anillo Periférico, a la altura del puente El Naranjo.
En las imágenes se observa cómo la conductora ya había subido parte de la estructura cuando el agente se acerca y le indica que sería sancionada por utilizar un espacio exclusivo para peatones.
Disculpa, pero ahorita la voy a tener que multar", se escucha decir al agente en la grabación. La motorista responde que actuó de esa manera debido al tráfico en la zona, a lo que el oficial replica: "¿Qué tráfico hay? No hay ni tráfico, observe. Está tranquilo".
Multa de Q500 y obligación de retornar
Tras el intercambio de palabras, el agente procede a imponer una multa de Q500 a la conductora y le ordena descender de la pasarela y regresar por la vía correcta, ya que la normativa de tránsito prohíbe la circulación de vehículos en estos espacios destinados exclusivamente a peatones.
Durante el incidente, una vecina que transitaba por la pasarela interviene para respaldar la acción del agente, señalando que este tipo de conductas es reincidente y representa un riesgo constante para las personas que cruzan a pie.
Autoridades respaldan sanción y recuerdan que las pasarelas son solo para peatones
En un pronunciamiento, la Policía Municipal de Tránsito informó que la sanción se impuso como parte de las acciones para prevenir accidentes y proteger la integridad de los peatones. Según indicaron, no es la primera vez que se detecta a motoristas utilizando la pasarela para evadir el tráfico, lo que incrementa el peligro para quienes la utilizan correctamente.
Vecinos del sector han solicitado que se refuercen los controles en la zona, ya que aseguran que algunos conductores de motocicleta utilizan con frecuencia las aceras y pasarelas para evitar las filas de vehículos, sin considerar el riesgo que esto representa.
Crece preocupación por conductas imprudentes de motoristas
El aumento del parque vehicular de motocicletas en la capital ha derivado en un incremento de incidentes relacionados con conductas imprudentes y el irrespeto a las normas de tránsito. Entre las infracciones más denunciadas se encuentran circular sobre banquetas, invadir pasos peatonales y utilizar pasarelas como vías alternas.
Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores a respetar los espacios destinados para peatones y cumplir con la normativa vigente, señalando que estas medidas no solo buscan sancionar, sino prevenir accidentes que podrían tener consecuencias graves.
Asimismo, instaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de imprudencias a los números habilitados 1551 y 2380-1099, con el fin de fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad vial en la ciudad.