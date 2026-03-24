 Maniobras navales de EE.UU. incluirán a Guatemala en recorrido por América
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Maniobras navales de EE.UU. incluirán a Guatemala en recorrido por América

El portaviones de Estados Unidos USS Nimitz hará ejercicios con diez países latinoamericanos este año.

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El portaviones de Estados Unidos USS Nimitz., .
El portaviones de Estados Unidos USS Nimitz. / FOTO: .

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las armadas de diez países diferentes como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según informó el Comando Sur estadounidense.

Los buques circunnavegarán América como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Southern Seas 2026 supone la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.

El grupo de ataque del USS Nimitz, que incorpora al destructor de la clase Arleigh Burke USS Gridley, está integrado por el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9.

Estas baterías incluyen cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.

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