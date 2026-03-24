 Gobierno implementa medidas contra alza de combustibles
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Gobierno activa medidas para frenar impacto del alza de combustibles

El presidente Bernardo Arévalo indicó que se han puesto en marcha ciertas acciones para mitigar el aumento en los precios de combustibles.

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. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este martes, 24 de marzo, al impacto que ha tenido en Guatemala la crisis internacional, principalmente en el tema del alza a los precios de los combustibles. En ese contexto, anunció una serie de medidas que pondrá en marcha el Gobierno.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante indicó que en la actualidad se presenta una situación preocupante desde la perspectiva del contexto internacional, que tiene impactos directos en la situación nacional, particularmente en la economía, por lo que debe ser atendida.

"Las alertas sobre el aumento del precio del combustible que impacta directamente en el costo de la vida de muchas personas nos han llevado a tomar una serie de acciones", dijo.

Agregó que una de las disposiciones incluye reducir los costos posibles vinculados con el tema de combustibles en los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Indicó que para ello se tomaron las medidas que aseguren que se evite todo costo portuario innecesario en el transporte de estos productos.

"Esta medida se está aplicando ya, garantizando que haya una atención inmediata a los buques que transportan combustible para evitar costos y retrasos por fondeo y colas e la atención. Esto evita que esos costos se vayan sumando a las facturas y eso va a tener un impacto directo en las familias", indicó el mandatario.

Además, señaló que se continúa con los monitoreos activos de los precios de los combustibles para evitar un alza fuera de los valores de referencia.

Iniciativas de ley

Arévalo mencionó que la bancada Semilla ha presentado una serie de iniciativas, incluidas las número 6733, 6734 y 6735, enfocadas en buscar mitigar los efectos del aumento en el precio de los combustibles. En ese sentido, indicó que confía en que las discusiones que tendrán lugar hoy en el Congreso permitirán encontrar un consenso para lograr hacerlas efectivas.

Según explicó, una de las propuestas va enfocada en el apoyo temporal para reducir el precio del diésel. Indicó que esta es una medida importante, porque al subir el valor de este producto también se da un encarecimiento de "segunda vuelta", es decir, la alimentación, transporte colectivo, transporte de productos y demás actividades que dependen de su utilización.

Se trata de la Ley de Apoyo Temporal para la Reducción del precio del Diésel (6734) que plantea un subsidio temporal durante seis meses al consumo de diésel con el propósito de mitigar el impacto del incremento en este combustible. La suma contemplada es de Q10 por galón, aplicable al precio de bomba de despacho final. Para ello se utilizaría un presupuesto de Q1 mil 600 millones por readecuaciones presupuestarias.

En tanto, la segunda iniciativa, la número 6735, se trata de un apoyo social temporal de Q20 por cilindro de 25 libras a los consumidores de gas propano envasado durante seis meses, lo cual estaría a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

Mientras tanto, otra de las propuestas es la Ley de Fomento y Regulación del Trabajo Digno, iniciativa 6733, que reconocerá la modalidad de teletrabajo, lo que daría la oportunidad de tomar medidas actualmente que permitan evitar el desplazamiento de muchos trabajadores y trabajadoras en los sectores públicos y privados, dependiendo las prácticas que pueda tomar cada entidad o empresa, dependiendo de su giro de servicios.

A la vez, Arévalo consideró que esta normativa sería la base de la modernización del mercado laboral guatemalteco y serviría para atraer la inversión hacia el empleo digital y reducir el parque digital del transporte.

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