 Incidente armado en vivienda deja tres fallecidos en zona 7
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Incidente armado en vivienda deja tres fallecidos en zona 7

En el interior del inmueble también fue ubicado un menor de 12 años, quien resultó ileso.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Un incidente armado ocurrido en el interior de una vivienda en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la ciudad capital, dejó como saldo tres personas fallecidas y un niño de 12 años ileso, según informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, el hecho se registró en la 6ª calle y 8ª avenida del referido sector. Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a dos personas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Tras ser evaluadas, confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

En el interior del inmueble también fue ubicado un menor de 12 años, quien resultó ileso. El niño recibió atención por parte de los paramédicos y posteriormente quedó bajo resguardo de sus familiares que acudieron al lugar.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios reportaron que también atendieron la emergencia en la misma dirección, donde evaluaron a un hombre con múltiples heridas de bala, quien falleció en el sitio. La víctima fue identificada como Marlon Aquino, de 60 años.

En total, el ataque armado dejó tres personas fallecidas dentro de la vivienda, mientras que el menor sobrevivió sin presentar heridas. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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