 SIP aplaude fallo judicial que libera al periodista Zamora
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La SIP aplaude fallo judicial que libera al periodista José Rubén Zamora

Se trata de "un paso significativo en la restitución de garantías fundamentales", manifestó la Sociedad Interamericana de Prensa.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) saludó este miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala que permitirá al periodista José Rubén Zamora enfrentar sus procesos en libertad tras pasar "tres años en prisión sin que se probaran las acusaciones en su contra".

La corte reconoció la vulneración de derechos del comunicador, le otorgó un amparo definitivo y confirmó su libertad condicional.

La SIP, con sede en Miami, detalló que el ente judicial revocó tres resoluciones que habían ordenado el retorno a prisión del periodista, quien es fundador y director del desaparecido diario elPeriódico.

La corte determinó que se vulneraron sus derechos fundamentales, especialmente el debido proceso, "con resoluciones carentes de fundamentación", "ilegítimas" y "arbitrarias", según medios de prensa.

En 2022, Zamora fue detenido y acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso considerado como una represalia por las investigaciones del medio sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024) y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.

El periodismo de Guatemala vive un “terrorismo judicial”, según la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa reporta uno de los “peores” años para la libertad de prensa en las Américas.

Si bien la decisión de la CSJ representa un alivio judicial para Zamora al permitir que continúe su proceso fuera de prisión, no significa el cierre definitivo de sus procesos, de acuerdo con informes periodísticos.

Se trata de "un paso significativo en la restitución de garantías fundamentales", manifestó en el comunicado Pierre Manigault, presidente de la SIP.

Subrayó además que la decisión "reconoce que, durante el proceso, se produjeron actuaciones que vulneraron derechos esenciales, en el marco de un patrón de persecución que debilitó el Estado de derecho".

La decisión "representa un reconocimiento contundente de las irregularidades cometidas en un caso emblemático", indicó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Su detención y los más de tres años que permaneció "injustamente encarcelado, sin que se lograran probar las acusaciones en su contra, constituyen un grave precedente que esta resolución comienza a corregir", agregó.

Situación que enfrenta Zamora

El 12 de febrero, una resolución judicial le concedió a Zamora el arresto domiciliario con la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y la prohibición de salir del país.

Durante su encarcelamiento, Zamora fue sometido a violaciones flagrantes y torturas de índole psicológica y física, según relató el periodista a la SIP.

En 2024, un equipo internacional de abogados, en representación de la familia de Zamora, instó al relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura a tomar medidas urgentes para proteger y asegurar la liberación del periodista.

Como consecuencia de la presión judicial, política y económica, elPeriódico se vio forzado a cesar operaciones en mayo de 2023, privando a la sociedad guatemalteca de uno de sus principales referentes del periodismo de investigación, recordó la SIP.

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