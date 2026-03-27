Allanamientos en Suchitepéquez; investigan casos de abuso

Las autoridades implementaron este viernes, 27 de marzo, un operativo clave en Suchitepéquez para combatir la producción y distribución de pornografía infantil, tras la investigación de un canal internacional detectado a partir de una alerta gestionada por Interpol Brasil.
El Ministerio Público (MP) informó que las diligencias son coordinadas por la Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, que trabaja con apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil (PNC).
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que están en desarrollo dos allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en el departamento de Suchitepéquez. Estas acciones buscan intervenir directamente en espacios que podrían estar vinculados a la circulación de material de abuso sexual infantil.
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Acción internacional y colaboración regional
El operativo surge por la colaboración internacional, luego de que Interpol Brasil advirtiera sobre la presencia de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea donde, presuntamente, se compartía contenido explícito de menores. La investigación identificó que el grupo era administrado desde un número guatemalteco y contaba con la participación de personas de varios países.
El objetivo principal de las diligencias es recopilar evidencias que refuercen el caso, denominado "Operativo Alerta Brasil", con énfasis en seguir la ruta del material ilícito y desarticular redes que faciliten la distribución internacional de dicho contenido.
La información obtenida busca no solo dar seguimiento al caso a nivel nacionl, sino también aportar pruebas esenciales para la justicia de otros países involucrados en la red.
En Guatemala, se han intensificado los esfuerzos para combatir la pornografía infantil y los abusos contra menores mediante acciones coordinadas entre instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Se han fortalecido marcos legales que penalizan severamente estos delitos, así como unidades especializadas de investigación que trabajan en la identificación y persecución de redes criminales, incluyendo aquellas que operan en entornos digitales.