Ayudante y chofer de bus sorprendidos cobrando de más HOY

La Unidad de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que este sábado 28 de marzo de 2026 sorprendieron al ayudante y al piloto de un bus de transporte extraurbano que cobraban una tarifa de pasaje no autorizada. Según la entidad, ambos fueron obligados a devolver el excedente del dinero que les habían exigido a los pasajeros de la unidad.
El hallazgo del autobús se ejecutó en el kilómetro 194 de la carretera CITO-180 en el área del municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, gracias a una denuncia al teléfono 1520 de PROVIAL. El reporte agregó que gracias a la alerta fue posible "detectar el cobro excesivo y devolver el excedente".
Según las imágenes compartidas por Provial, el bus en el que se cometió el abuso contra los pasajeros cubre la ruta de Quetzaltenango hacia Mazatenango, Suchitepéquez. La unidad de transporte de pasajeros también incluía a Tiquisate, Escuintla, dentro de sus destinos autorizados.
La unidad de transporte, identificada con las placas comerciales 442 BSC fue detenida por agentes de Provial en la citada dirección. Las autoridades permitieron que el bus continuara su marcha, hasta que se completó la devolución del dinero respectivo a los usuarios.
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Instan a denunciar abusos en el transporte de pasajeros
PROVIAL instó a los viajeros que durante la Semana Santa 2026 denuncien abusos de ayudantes y choferes al teléfono 1520, para poder dar seguimiento y hacer cumplir la Ley y el Reglamento de Tránsito.
En este caso, fueron al menos tres los agentes de PROVIAL que atendieron la denuncia y pidieron a los trabajadores del bus que devolvieran el dinero que se había cobrado de manera excesiva.
Según las imágenes, la unidad de transporte de pasajeros era de tipo parrillera y se identificaba con los colores azul, café y rojo.