 Ayudante y chofer de bus sorprendidos cobrando de más HOY
Nacionales

Ayudante y chofer de bus son sorprendidos cobrando tarifas no autorizadas

PROVIAL señaló que los trabajadores de este autobús fueron obligados a devolver el dinero que había cobrado de más.

Compartir:
El autobús fue detenido gracias a la denuncia de varios pasajeros., PROVIAL.
El autobús fue detenido gracias a la denuncia de varios pasajeros. / FOTO: PROVIAL.

La Unidad de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que este sábado 28 de marzo de 2026 sorprendieron al ayudante y al piloto de un bus de transporte extraurbano que cobraban una tarifa de pasaje no autorizada. Según la entidad, ambos fueron obligados a devolver el excedente del dinero que les habían exigido a los pasajeros de la unidad.

El hallazgo del autobús se ejecutó en el kilómetro 194 de la carretera CITO-180 en el área del municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, gracias a una denuncia al teléfono 1520 de PROVIAL. El reporte agregó que gracias a la alerta fue posible "detectar el cobro excesivo y devolver el excedente".

Según las imágenes compartidas por Provial, el bus en el que se cometió el abuso contra los pasajeros cubre la ruta de Quetzaltenango hacia Mazatenango, Suchitepéquez. La unidad de transporte de pasajeros también incluía a Tiquisate, Escuintla, dentro de sus destinos autorizados.

La unidad de transporte, identificada con las placas comerciales 442 BSC fue detenida por agentes de Provial en la citada dirección. Las autoridades permitieron que el bus continuara su marcha, hasta que se completó la devolución del dinero respectivo a los usuarios.

En otras noticias, consulta: Persecución culmina con captura de un presunto pandillero salvadoreño

Persecución culmina con captura de un presunto pandillero salvadoreño

La PNC informó que daba seguimiento al detenido, gracias a una alerta ciudadana.

Instan a denunciar abusos en el transporte de pasajeros

PROVIAL instó a los viajeros que durante la Semana Santa 2026 denuncien abusos de ayudantes y choferes al teléfono 1520, para poder dar seguimiento y hacer cumplir la Ley y el Reglamento de Tránsito.

En este caso, fueron al menos tres los agentes de PROVIAL que atendieron la denuncia y pidieron a los trabajadores del bus que devolvieran el dinero que se había cobrado de manera excesiva.

Según las imágenes, la unidad de transporte de pasajeros era de tipo parrillera y se identificaba con los colores azul, café y rojo.

Foto embed
El ayudante del autobús tuvo que devolver el dinero que se cobró de más, por petición de las autoridades. - PROVIAL

En Portada

Amparo ordena suspender construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabalt
Nacionales

Amparo ordena suspender construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal

09:05 AM, Mar 28
Aumenta la circulación vial con dirección al sur del paíst
Nacionales

Aumenta la circulación vial con dirección al sur del país

09:57 AM, Mar 28
Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026t
Deportes

Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026

11:28 AM, Mar 28
Ataque en colegio deja una maestra muerta y varios heridost
Viral

Ataque en colegio deja una maestra muerta y varios heridos

09:32 AM, Mar 28
Hollywood despide a James Tolkan, ícono de Volver al Futuro y Top Gunt
Farándula

Hollywood despide a James Tolkan, ícono de Volver al Futuro y Top Gun

12:06 PM, Mar 28

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos