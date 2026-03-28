Persecución culmina con captura de pandillero salvadoreño

Agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC) protagonizaron una persecución policial con la que lograron detener a un presunto pandillero de origen salvadoreño en el bulevar Hacienda Las Flores, en la zona 2 de Villa Nueva. Las autoridades relataron que el apresado fue reducido al orden en el kilómetro 14.5 de la dirección antes descrita.
Según la PNC, el detenido pertenece a la "terrorista Mara Salvatrucha" y cuenta con una orden de captura en su país. Agregaron que las acciones se ejecutaron como parte del Plan Centinela Metropolitano que se desarrolla en el municipio de Villa Nueva.
"La PNC recibió una alerta ciudadana, por lo que lo persiguió", informó el ente de seguridad ciudadana al reportar la aprehensión tras la persecución que se generó.
El detenido será trasladado a su país, ya que en el nuestro se encontraba de manera irregular, indicó la PNC de Guatemala.
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Captura en desarrollo
La PNC afirmó que el procedimiento de captura está en proceso de ejecución, por lo que no descartó que el detenido sea entregado a las autoridades de su país este mismo sábado.