 Insivumeh reporta temblor de 4.3 con epicentro en El Petén
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Insivumeh reporta temblor de 4.3 con epicentro en El Petén

Según el ente científico, el movimiento sísmico se registró a las 4:08 horas de la madrugada, sin que se reporten daños.

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SISMOGRAFo / FOTO:

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que durante la madrugada de este sábado, 28 de marzo de 2026, se registró un temblor de 4.3 grados con epicentro en el departamento de El Petén.

Tras el movimiento sísmico, los cuerpos de socorro activaron sus protocolos de respuesta y dieron varias rondas de vigilancia en los lugares donde más se sintió el sismo. Como resultado, los bomberos de diferentes compañías no reportaron daños materiales, ni personas afectadas.

Las autoridades recordaron que en caso de temblor es necesario mantener la calma y no propagar rumores entre la población. Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en varias ocasiones que es necesario evacuar las construcciones de manera ordenada y con precaución.

Además, en varias ocasiones, Conred ha resaltado la importancia de mantener un plan familiar de respuesta ante desastres naturales para ponerlo en práctica en casa al momento de un evento como este temblor. Entre otras medidas, la entidad también enfatizó en la necesidad de tener una mochila de las 72 horas en casa para alimentarse en caso de una emergencia.

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La familia guatemalteca desapareció en Alabama, Estados Unidos, el pasado 31 de enero.

Temblor número 23 del día

El Insivumeh informó que en las últimas 24 horas han ocurrido 23 movimientos sísmicos, como el temblor reportado en el departamento de El Petén.

Asimismo, la entidad subrayó que durante el año se ha producido un total de 1793 sismos, con diferentes puntos epicentrales, de los cuales únicamente 41 han sido reportados como sensibles en el territorio nacional.

Estos datos fueron tomados de un reporte de sismos que se emitió este sábado 28 de marzo de 2026 a las 7:00 horas. El ente científico subrayó que la información del consolidado está sujeta a cambios.

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