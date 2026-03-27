 Los 3 cuerpos hallados en Alabama son de guatemaltecos desaparecidos
Nacionales

Los 3 cuerpos hallados en Alabama son de guatemaltecos desaparecidos

La familia guatemalteca desapareció en Alabama, Estados Unidos, el pasado 31 de enero.

Compartir:
Guatemaltecos desaparecidos en Alabama, Foto Ar
Guatemaltecos desaparecidos en Alabama / FOTO: Foto Ar

Las autoridades estadounidenses en Alabama confirmaron que los cuerpos hallados en una zona boscosa en el condado de Baldwin hace dos semanas pertenecen a una madre guatemalteca y sus dos hijos menores desaparecidos desde enero pasado de su hogar.

Las pruebas forenses y de ADN confirmaron que Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus dos hijos menores de edad —Niurka Zuleta-Choc, de 17 años, y Anthony Garcia Choc, de 2 años— fueron asesinados en su casa en el condado Mobile (Alabama) y después trasladadas a un bosque en el condado de Baldwin.

La familia fue vista por última vez el pasado 30 de enero en su residencia por sus vecinos, que reportaron al siguiente día su desaparición.

Las autoridades dijeron que no había señales de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada. Sin embargo se encontró evidencia de una pelea y sangre por todas partes.

Foto embed
Una familia guatemalteca desapareció en Alabama, Estados Unidos, el pasado 31 de enero. - Captura de pantalla

Tras la confirmación de la muerte de la familia han aparecido nuevos detalles del caso, como el hecho de que las tres víctimas fueron apuñaladas.

Héctor Guerra fue detenido y acusado en relación a las muertes de la familia Choc. El sospechoso enfrenta más de diez cargos, incluyendo acusaciones de asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

El sospechoso se encuentra detenido sin fianza y no ha querido colaborar con la justicia.

Dos hijas de Choc Cac le sobreviven. Las jovencitas dijeron a Univision que se encuentran solas en EE.UU. y que deben conseguir más de 20.000 dólares para repatriar los cuerpos a Guatemala.

Gobierno arranca obra de cárcel de máxima seguridad en Izabal

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el inicio de la construcción de la prisión, un proyecto con capacidad para más de 2 mil reclusos que busca recuperar el control del sistema penitenciario

Vía EFE

En Portada

Gobierno arranca obra de cárcel de máxima seguridad en Izabalt
Nacionales

Gobierno arranca obra de cárcel de máxima seguridad en Izabal

04:17 PM, Mar 27
Aeropuerto La Aurora se prepara para la afluencia masiva de turistas en Semana Santa t
Nacionales

Aeropuerto La Aurora se prepara para la afluencia masiva de turistas en Semana Santa

03:49 PM, Mar 27
27 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial del Teatro y qué ver en Guatemalat
Farándula

27 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial del Teatro y qué ver en Guatemala

04:18 PM, Mar 27
España, Alemania y Países Bajos ganan amistosos FIFAt
Deportes

España, Alemania y Países Bajos ganan amistosos FIFA

05:20 PM, Mar 27
Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemala

04:35 PM, Mar 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalEE.UU.Donald TrumpIsrael
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos